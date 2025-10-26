النص الأصلي
عراقجي: لن نتنازل عن حقوق الشعب الإيراني ولن نتسامح مع الهيمنة والغطرسة

قال وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" إننا لن نتنازل عن حقوق الشعب الإيراني ولن نتسامح مع الهيمنة والغطرسة علی شعبنا، ولكننا مستعدون لأي حل حكيم.
وقال عراقجي في مقابلة عن علاقات إيران مع الولايات المتحدة: لم تكن لدينا أي تجربة إيجابية مع الولايات المتحدة رغم أننا تصرفنا بصدق في كل مرة،  وفتحنا الطريق.  

وأکد" أننا لا ولن نثق بهم  ولكن من الممكن التفاعل بحذر، حتى بدون ثقة وفعلنا ذلك، لكننا لم نتلق ردا إيجابيا. هذه هي طبيعة الأمريكيين. والآن، لا توجد أرضية إيجابية للتفاعل. " 

وأضاف عراقجي: لقد قلنا مرارا: إذا كان الأمريكيون مستعدين لإجراء مفاوضات جادة وحقيقية من أجل اتفاق مفيد للطرفين، من منطلق المساواة، وبنهج صادق، ومن أجل اتفاق يضمن مصالح الطرفين، وليس أحادي الجانب، ويقوم على الاحترام المتبادل، فإننا لم نتخل أبدا عن الدبلوماسية.

وأکد وزير الخارجية الإيراني أننا لن نتنازل عن حقوق الشعب الإيراني ولن نتسامح مع الهيمنة والغطرسة علی شعبنا، ولكننا مستعدون لأي حل حكيم.

