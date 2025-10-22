النص الأصلي
لاريجاني يثمن مواقف روسيا الداعمة لايران

ثمّن لاريجاني مواقف روسيا امام مجلس الامن الدولي وتضامنها مع ايران في الامم المتحدة؛ كما رحّب بمواقف المبعوث الخاص للرئيس الروسي بشان التعاون الاقليمي.
التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون سوريا "الكساندر لافرونتيف"، الذي يزور طهران حاليا، التقى اليوم الثلاثاء امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي لاريجاني".

وقدم المبعوث الروسي في هذا اللقاء، شرحا لاخر التطورات وسير التعاون على صعيد المنطقة.

الى ذلك، ثمّن لاريجاني مواقف روسيا امام مجلس الامن الدولي وتضامنها مع ايران في الامم المتحدة؛ كما رحّب بمواقف المبعوث الخاص للرئيس الروسي بشان التعاون الاقليمي.

يذكر ان لافرونتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشان السوري، توجه، امس الاثنين، الى مبنى وزارة الخارجية بطهران لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي.

