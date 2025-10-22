قاليباف : تنفيذ الاتفاق الأمني بين إيران والعراق خطوة نحو ترسيخ الأمن المستدام

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء خلال استقباله قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، اكد على ضرورة تنفيذ الاتفاق الأمني الموقّع بين البلدين؛ واعتبر بأن هذا التفاهم يشكل مقدمة لتحرك جاد نحو تحقيق أمن مستدام وطويل الأمد لكلٍّ من إيران والعراق والمنطقة بأسرها.

ومستهل اللقاء، رحب قاليباف بالوفد العراقي الزائر، معرباً عن ارتياحه "للعلاقات العميقة والمستقرة بين ايران والعراق في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية، ولا سيما في المجال الأمني".

وأضاف : نأمل بأن يؤدي تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين إلى مزيد من الاستقرار بمختلف المجالات وتعميق العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر.

وأشار رئيس البرلمان إلى، أن "الظروف الراهنة في المنطقة بعد حرب الأيام الاثني عشر يوما، وعمليات طوفان الأقصى وما تبعها، تُظهر بأن الخطر الذي يشكله الكيان الصهيوني بدعم أمريكي أصبح اكبر من اي وقت مضى".

وأضاف : عندما اعتدى الكيان الصهيوني على قطر، أدركت الدول الإسلامية الأخرى حجم التهديد الخطير في المنطقة، وهذه حقائق مؤلمة نعيشها اليوم، وفي ظلها تبرز أهمية الدور الإيراني-العراقي بين دول العالمين العربي والإسلامي".

وشدّد قاليباف على، أن "التعاون الثنائي والإقليمي بين إيران والعراق له طابع استثنائي"؛ مضيفاً، أن الاتفاقات الأمنية تهدف إلى "حماية وحدة العالم الإسلامي في مواجهة الأخطار المشتركة".

كما اكد بأن "إيران لا تشعر بأي تهديد أمني على حدودها مع العراق، بل تسعى لتحقيق مزيد من الاستقرار والأمن المستدام وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والتأثير الإيجابي في المنطقة"؛ متطلعا الى توفر إرادة أقوى من اجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في مجالات النقل، والمناطق الصناعية، والتكنولوجيا المعرفية"، واغتنام الفرص المتاحة في هذا الخصوص.

من جانبه، وصف الأعرجي، العلاقات بين العراق وإيران بأنها "ودية جداً"، مؤكداً بأن أمن البلدين مترابط، وأن بغداد "ملتزمة بالاتفاق الأمني الموقع مع طهران".

واضاف مستشار الامن القومي العراقي، خلال اللقاء مع قاليباف اليوم، أن "العراق يرفض أي ضغوط خارجية تستهدف تقليص علاقاته مع إيران.. ولا يمكن لأي دولة أن تحدّ من علاقاتنا مع إيران بالنظر إلى عمقها وحجمها الكبير".

واختتم الأعرجي تصريحه بالإشارة إلى، أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة القضايا التنفيذية المتعلقة بالاتفاق الأمني بين البلدين، بما يضمن تفعيله الكامل على الأرض".