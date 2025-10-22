اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ،في بيانها، اليوم الثلاثاء،ان حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفعت الى 68,229، فيما بلغت الإصابات 170,369 منذ تشرين الاول/ أكتوبر 2023.

الصحة في غزة: 87 شهيدا و311 إصابة منذ وقف إطلاق النار

ووفقا لما اوردته وكالة شهاب الاخبارية ،فقد افادت وزارة الصحة في غزة، عن وصول 13 شهيدا الى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، منهم 7 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال و6 شهداء انتشال، إضافة الى تسجيل 8 إصابات.



وأوضحت الوزارة أن منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الاول/ أكتوبر 2025، ارتقى 87 شهيدا و اصيب 311 شخصا، مع انتشال جثامين 432 شهيدا.

وأشارت الى أنه تم استلام 15 جثمان محتجز لدى الاحتلال وغير معروف الهوية، ليصبح إجمالي الجثامين المستلمة من الاحتلال 165 جثمانا.

وكانت حركة حماس قد أعلنت رسميا في بيان صادر عنها يوم الخميس الموافق 9 تشرين الاول/أكتوبر 2025، عن التوصل الى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

من جهته، أعلن جيش الكيان الصهيوني رسميا، ظهر الجمعة 10 تشرين الاول/ أكتوبر 2025، دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الكيان الصهيوني عرقلة تنفيذ بنود المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وانتهاكاته المتكررة والمستمرة.