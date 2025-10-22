النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۶مشاهدات
‍ پ

بزشكيان يصدر قانون انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب

أصدر الرئيس الايراني قانون انضمام جمهورية إيران الإسلامية إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.
رمز الخبر: ۷۲۰۲۵
تأريخ النشر: 22 October 2025

بزشكيان يصدر قانون انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب

 أصدر الرئيس مسعود بزشكيان قانون انضمام جمهورية إيران الإسلامية إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، والذي تمت الموافقة عليه في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي.

ووافق مجلس تشخيص مصلحة النظام في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 اكتوبر 2025 على انضمام إيران المشروط إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب. وأوضح محسن دهنوي، المتحدث باسم المجلس، شروط إيران للانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، قائلاً: "أدرج البرلمان بندًا وشرطًا للموافقة على مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، ينص على أن إيران ستلتزم بأحكام هذه الاتفاقية في إطار الدستور".

وأضاف دهنوي شرطًا آخر في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو أن الجمهورية الإسلامية ستلتزم بهذه الاتفاقية في إطار دستورها وقوانينها الداخلية.

وأضاف: "بناءً على ذلك، إذا تعارض أيٌّ من أحكام هذه الاتفاقية مع القوانين الداخلية للجمهورية الإسلامية، فإنّ القوانين الداخلية للجمهورية الإسلامية هي المعيار المُعتمد؛ ولذلك، وافق مجمع تشخيص مصلحة النظام على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب بهذين الشرطين".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
لاريجاني يثمن مواقف روسيا الداعمة لايران
قاليباف : تنفيذ الاتفاق الأمني بين إيران والعراق خطوة نحو ترسيخ الأمن المستدام
الصحة في غزة: 87 شهيدا و311 إصابة منذ وقف إطلاق النار
بزشكيان يصدر قانون انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب
اللواء موسوي: تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق أمر ضروري
مستشار الأمن القومي العراقي : لن نسمح باستخدام مجالنا الجوي ضد ايران
مسؤولون تربويون فلسطينيون: 95 بالمائة من المدارس والجامعات تحولت إلى مراكز إيواء
مساعد وزير الخارجية: هناك قدرات كبيرة لتطوير العلاقات بين إيران و جمهورية أذربيجان
عراقجي یؤکد مسؤولية المجتمع الدولي في منع الكيان الصهيوني انتهاك وقف إطلاق النار
متحدثة الحکومة : القرار 2231 قد انتهى