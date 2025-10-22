اللواء موسوي: تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق أمر ضروري

أشار رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية، اللواء عبدالرحيم موسوي أن أحد أهم ما يقلق الأميركيين هو الأخوة والتضامن بين الشعبين الإيراني والعراقي، وقال: "إن التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين أمر ضروري".

استمرارًا لزيارته إلى طهران، التقى مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، باللواء السيد عبد الرحيم موسوي، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الایرانية.

أكد اللواء موسوي في البداية على عمق الأخوة بين الشعبين الايراني والعراقي، وقال: "من أهم مايقلق الأمريكيين هو الأخوة والتعاطف بين الشعبين الإيراني والعراقي، وهو ما أدركه الأعداء جيدًا".

وفي إشارة إلى المخطط الأمريكي الخبيث لاحتلال العراق، قال: "لو لم تقع الهجمات الأخيرة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لما اتضح للجميع نوايا الولايات المتحدة للسيطرة على الأراضي العراقية".

وأكد رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية العراق.

وشدد قاسم الأعرجي بدوره خلال هذا اللقاء وجود روابط خاصة وعميقة بين الشعبين الإيراني والعراقي، وأنه لا يمكن لأحد المساس بهما، قائلاً: في حرب الـ 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، والتي استشهد فيها عدد من القادة العسكريين والعلماء والأبرياء، وخلافًا لما توقعه العدو، وقف الشعب الإيراني بتضامن ووحدة إلى جانب القوات المسلحة والحكومة ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد أظهرت هذه الوحدة عظمة وشموخ الأمة الإيرانية.

وأكد مستشار الأمن القومي العراقي على ضرورة تعزيز مستوى التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي للحفاظ على أمن أكبر في المنطقة، وأكد على موقف الحكومة العراقية وحكومة الإقليم من أهمية أمن إيران، وقال: نحن ملتزمون بتنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف قاسم الأعرجي: لا يُسمح لأي دولة باستخدام وحدة أراضي العراق للتحرك ضد أمن الدول المجاورة، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد وزير داخلية حكومة إقليم كردستان العراق، الذي حضر الاجتماع، عزم الحكومة على مواصلة تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين، بما في ذلك نزع سلاح الجماعات المسلحة المناهضة للثورة في شمال العراق، وقال: "إن أراضي الإقليم لن تكون مصدر عمل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

تجدر الإشارة إلى أن مستشار الأمن القومي العراقي التقى أيضًا بالرئيس مسعود بزشكيان، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، والقائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور، ووزير الخارجية عباس عراقجي أمس الثلاثاء.