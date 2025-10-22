مستشار الأمن القومي العراقي : لن نسمح باستخدام مجالنا الجوي ضد ايران

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي، على التزام بغداد تمامًا بالاتفاق الأمني المبرم مع طهران، وصرح ان بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها لتنفيذ أي أعمال عدائية ضد الجمهورية الاسلامية.

تصريحات الاعرجي، جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اللقاء مع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي لاريجاني" عصر اليوم الاثنين في طهران؛ لافتا الى ان قمة شرم الشيخ كانت بمثابة تحذير واضح من أن مصالح دول المنطقة لا تؤمّن.

وبخصوص غزة، فقد اكد على إعادة إعمارها، لأن المنطقة تضررت من الاعتداءات، وقد حان الوقت بان يتم وضع حدّ لها.

وأعرب مستشار الأمن الوطني العراقي عن شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقيه خلال زيارته الحالية الى طهران؛ مؤكدا بان هذه الزيارة جاءت ردا على زيارة السيد لاريجاني إلى بغداد، ومعربا عن سعادته البالغة لقاء العلاقات المميزة التي تجمع بين إيران والعراق، كما نوه الى ضرورة حل جميع المشاكل من خلال العلاقات الدبلوماسية.

وعن لقائه اليوم مع لاريجاني، اوضح بان الجانبين استعرضا العلاقات التجارية والثقافية والاقتصادية والسياسية بين البلدين، كما تم التأكيد على موضوع أمن الحدود، والتنويه الى التزام العراق بانه لن نسمح لأي دولة باستغلال حدوده.

واردف الاعرجي بانه تم في هذا اللقاء، التأكيد على حفظ استقرار المنطقة، وأنه لا ينبغي السماح لبعض الأطراف بزعزعة الأمن الاقليمي.

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول الاتفاق الامني بين إيران والعراق، صرح بأن الحكومة العراقية ملتزمة تماما بالاتفاق الأمني المبرم بين إيران والعراق، كما لفت الى أن "مسعود بارزاني" (رئيس إقليم كردستان العراق) يلتزم بهذا الاتفاق وقد رصد مبلغا وقدره أحد عشر مليون دولار لإنشاء ثمانية مخيمات تؤوي معارضي ايران، مؤكدا بأن النشاط الميداني لتنفيذ هذا الاتفاق مدرج على جدول الأعمال.

وبحسب الاعرجي، فإن هذا الموضوع تم التأكيد عليه بحضور "ريبر أحمد" وزير داخلية حكومة إقليم كردستان العراق.

وردا على سؤال حول ما إذا كان العراق قادرا على حماية أجوائه من الدول المعادية؟، قال بان العراق اكد مرارا أنه لن يسمح باستخدام أجوائه ضد إيران، كما لن يسمح لأي طرف أو جماعة بتهديد أمن إيران عبر العراق.

وأضاف انه، في اللقاءات التي جرت مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، تم التأكيد على أن أمن إيران جزء من أمن العراق، وليس من مصلحة أي طرف في المنطقة أن تندلع حرب أخرى، والظروف الحالية باتت مهيأة لكي تمنع دول المنطقة حدوث ذلك.

كما رد المسؤول الامني العراقي رفيع المستوى، على سؤال حول العقوبات؛ مبينا ان الشعب العراقي هو من بين الشعوب التي عانت من آثار العقوبات، ويتابع الموضوع بحساسية؛ مستطردا ان العراق بطبيعة الحال يعارض استخدام أداة العقوبات ويؤكد على الحوار والدبلوماسية.

وفي جانب من تصريحاته الصحفية اليوم، تطرق الاعرجي الى موضع الطاقة النووية، واكد بان استخدام النوع السلمي لهذه الطاقة حق مشروع لكل دولة في العالم؛ داعيا الى حل جميع المشكلات، بما في ذلك قضية إيران النووية، من خلال الحوار وليس القوة.