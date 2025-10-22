أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب‌ آبادي" لقائه المساعد الخاص للرئيس الأذربيجاني "خلف خلف اوف"، وقال إن الجانبين يعتقدان أن هناك قدرات عالية لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

مساعد وزير الخارجية: هناك قدرات كبيرة لتطوير العلاقات بين إيران و جمهورية أذربيجان

وكتب "غريب آبادي" في رسالة على منصة "إكس" أمس الإثنین: التقيت الیوم ،المساعد الخاص للرئيس الأذربيجاني "خلف خلف اوف".

وأضاف: "تم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا في هذا اللقاء، بما في ذلك العلاقات الثنائية والتعاون في منطقة بحر قزوين وأهمية السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز والتعاون في إطار منتدى التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا.

وتابع غريب آبادي قائلا : يعتقد الجانبان أن هناك قدرات كبيرة لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. هذه القدرات، إلى جانب الروابط الدينية والثقافية وروابط الجوار، ورغبة كبار المسؤولين في البلدين في تعميق وتوسيع العلاقات، تعد أصولا قيمة يجب استغلالها على النحو الأمثل في إطار تحقيق المصالح والأهداف المشتركة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني أن الجانبین یعتقدان أيضاً أن أفضل طريقة لمعالجة اختلافات الرأي وسوء الفهم التي تنشأ بشكل طبيعي في العلاقات بين الحكومات، وخاصة الحكومات المجاورة، هي من خلال الحوار بحسن نية بهدف إزالة العقبات أمام تطوير العلاقات الشاملة.

یذکر أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، "عباس عراقجي"، التقی أمس الاثنين،المساعد الخاص للرئيس الأذربيجاني "خلف خلف اوف".

وأكد عراقجي في هذا اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين، إيران وجمهورية أذربيجان، مؤكدًا إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير وتوسيع العلاقات الشاملة مع جمهورية أذربيجان، وإزالة أي عقبات تعترض هذه العملية.