في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة؛

عراقجي یؤکد مسؤولية المجتمع الدولي في منع الكيان الصهيوني انتهاك وقف إطلاق النار

بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية "عباس عراقجي" والأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية بما في ذلك الوضع في غزة واليمن.
تأريخ النشر: 21 October 2025

وأكد "عراقجي" في الاتصال الهاتفي، مسؤولية المجتمع الدولي في منع استمرار الكيان الصهيوني انتهاكه لوقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة.

وأشار وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التطورات في اليمن، وأدان عدوان الکیان الصهيوني على هذا البلد، وأكد استمرار التعاون مع الأمم المتحدة للمساعدة في إرساء الاستقرار في البلاد والحفاظ على الأمن في المنطقة.

ومن جانبه أشاد الأمين العام للأمم المتحدة خلال هذا الاتصال بجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد، داعياً إلى استمرار المشاورات الدبلوماسية لإرساء الاستقرار والأمن في اليمن والمنطقة.

