النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۱مشاهدات
‍ پ

متحدثة الحکومة : القرار 2231 قد انتهى

أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية "فاطمة مهاجراني" إلى مبادرات الدبلوماسيين الإيرانيين بتقديم رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، برفقة الصين وروسيا، وقالت إن القرار 2231 قد انتهى وتعتقد إيران وروسيا والصين أنه لا مجال عمليًا لاستمرار هذه القضية. وعلى مستوى مجلس الأمن، لم يُتخذ أي قرار حتى الآن لإعادة العمل بالقرارات الملغاة.
رمز الخبر: ۷۲۰۱۹
تأريخ النشر: 21 October 2025

متحدثة الحکومة : القرار 2231 قد انتهى

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة في مؤتمرها الصحفي أن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي تعارض النهج الأحادي، وعلى المجتمع الدولي ألا يسمح لعدد قليل ومحدود من الدول، بعضها لا يملك حتى المؤهلات والصلاحیات اللازمة، بالتدخل في قضايا قد تضر بالسلام العالمي وتشكك في قيمة المنظمات الدولية، واتخاذ إجراءات متحيزة ومسيئة سياسيا.

لستُ على علم بالتواصل مع المبعوث الأميركي ویتکوف

وأشارت إلى عدوان الکیان الصهيوني على إیران وقالت: عندما وقع الهجوم على إيران، كنا في خضم المفاوضات مؤكدة، على الطرف الآخر أن يكف عن إملاء ما يريده لقد تفاوضنا مع جميع الدول وواصلنا هذه القضية. 

وأضافت: للمفاوضات مبادئ، ويجب أن تقوم على المصالح الوطنية والاحترام المتبادل والقول بأن كل ما نمليه عليكم يجب أن توقعوا عليه لا يُسمى بالمفاوضات. 

وقالت المتحدثة باسم الحكومة: لطالما كنا مستعدين للتفاوض مع كل من يبني شروطه على الاحترام. ونريد السلام دائما.

وردا على أنباء عن إجراء  اتصالات مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط "ستيف ويتكوف" قال: لستُ على علم بوجود أي اتصال مع السید  ويتكوف.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
مستشار الأمن القومي العراقي : لن نسمح باستخدام مجالنا الجوي ضد ايران
مسؤولون تربويون فلسطينيون: 95 بالمائة من المدارس والجامعات تحولت إلى مراكز إيواء
مساعد وزير الخارجية: هناك قدرات كبيرة لتطوير العلاقات بين إيران و جمهورية أذربيجان
عراقجي یؤکد مسؤولية المجتمع الدولي في منع الكيان الصهيوني انتهاك وقف إطلاق النار
متحدثة الحکومة : القرار 2231 قد انتهى