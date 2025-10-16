الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص بترت أطرافهم جراء الحرب الأخيرة في غزة

حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من 15 ألف شخص بترت أطرافهم جراء الحرب الأخيرة في غزة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في تصريح إعلامي أن و أكثر من 15 ألفا و 600 مريض بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل لتلقي العلاج خارج القطاع و أكثر من 15 ألف شخص بترت أطرافهم جراء الحرب الأخيرة، داعية إلى تعزيز مراقبة تفشي الأمراض والفيروسات نتيجة تردي الوضع الصحي والبنى التحتية المتضررة.

وشددت على ضرورة إعادة فتح الممرات الطبية إلى خارج قطاع غزة، لضمان وصول المرضى إلى مراكز العلاج المتخصصة وتوفير الرعاية الطبية الطارئة، محذرة من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في حال استمرار الإغلاق والتأخير في تقديم الدعم الطبي.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 67 ألفاً و 869 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 170 ألفا و 105، منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الدمار الواسع وخطورة الأوضاع الميدانية في بعض المناطق الشرقية من القطاع.