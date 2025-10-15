إسلامي: معيارنا في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو القانون الجديد للبرلمان

قال رئیس منظمة الطاقة الذریة الإیرانیة، "محمد إسلامي" إن معيارنا في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو القانون الجديد لمجلس الشورى الإسلامي وينص هذا القانون على شرطين، والمرجع في التشخيص هو تقرير منظمة الطاقة الذرية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأعلن "محمد إسلامي" افتتاح مركز إشعاع في محافظة أردبيل (شمال غرب البلاد) على هامش اجتماع مجلس الوزاء اليوم الأربعاء، وقال: سيتم خلال الأيام المقبلة افتتاح مركز إشعاع جديد في محافظة أردبيل، تماشيًا مع تنفيذ برنامج تطوير الإشعاع.

وأضاف: ستحل إحدى مشاكل البلاد في الحفاظ على المنتجات الزراعية بهذا الإجراء والمشروع.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تف بالتزاماتها القانونية تجاه إيران

وأکد "محمد إسلامي" أن "معيارنا في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو القانون الجديد لمجلس الشورى الإسلامي وينص هذا القانون على شرطين والمرجع في التشخيص هو تقرير منظمة الطاقة الذرية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وحتى الآن، لم تف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بواجبها القانوني. "

وقال إننا طلبنا من الوكالة التزام بواجبها القانوني؛ وكان ينبغي على الوكالة إدانة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما لم تُدنه، كما أنها لم تُصدر أي إعلان يضمن حماية المعلومات المتعلقة بالصناعة النووية في البلاد، لتؤکد أنها ملتزمة بالحفاظ على المعلومات المتعلقة بالصناعات النووية الإيرانية.

وأضاف رئیس منظمة الطاقة الذریة : لذلك، فإن حضور المفتشين لا يستند إلى خطط الوكالة نفسها. وجاء المفتشون إلى إيران لتفقد وتفتیش محطة بوشهر النووية ومفاعل طهران، وغادروا البلاد بعد إجراء التفتيش وتم إجراء هذا التفتيش بالتنسيق مع وزارة الخارجية وقد وافقت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي على ذلك.

اتفاقية إيرانية روسية جديدة لبناء 8 محطات للطاقة النووية في البلاد

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بشأن تفاصيل اتفاق بين إيران وروسيا لإنشاء 8 محطات للطاقة النووية في البلاد قائلاً: " شملت العقود بين حكومتي إيران وروسيا بناء ثماني محطات كبيرة للطاقة النووية. ومن المقرر إنشاء أربع محطات منها بقدرة 5000 ميغاواط في بوشهر. وكان من المقرر أن تعلن إيران عن موقع الوحدات الأربع الثانية لاحقًا. وقد خططنا لهذه الوحدات الأربع الثانية في شرق محافظة هرمزکان وفقًا للخطة. وقررنا بناء هذه الوحدات الأربع الثانية شرق المحافظة (جنوب البلاد).

وأضاف أن مذكرة التفاهم بيننا کانت تأكيدًا قويًا من كلا الطرفين لنتمكن من تنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت. وتم توقيع مذكرة التفاهم هذه، وهي بمثابة عقد مسبق، وسيتم متابعتها.

وأضاف إسلامي أن الجزء الثاني من العقد یتعلق بمحطات الطاقة النووية الصغيرة أو المفاعلات النووية الصغيرة (SMR)، والتي لم تكن مدرجة في العقد الرئيسي بين الحكومتين. وقد أجرينا مفاوضات لإضافة هذا الجزء كملحق للعقد.

وتابع قائلا: تم توقيع التفاهم الأولي في روسيا، وسيتم خلال الأيام المقبلة، توقيع النص الرئيسي لهذا العقد بين إيران وروسيا. كما تم التفاوض على مشروع تنفيذه مع الشركة المعنية، ونحن على وشك توقيع العقد. كما تم تحديد موقع هذا المشروع.