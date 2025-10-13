بدء عملية تبادل الأسرى/ الدفعة الاولى من الاسرى الصهاينة يصلون الى الاراضي المحتلة

بدأت صباح اليوم الاثنين عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين "الإسرائيليين" في قطاع غزة.ويرتقب تسليم الدفعة الأولى من أسرى الاحتلال عند الساعة الثامنة صباحا، على أن يتم البدء بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، فيما من المقرر أن يفرج عن البقية الساعة العاشرة صباحا.

قالت مصادر محلية بأن كتائب القسام سلمت 7 أسرى إسرائيليين أحياء للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة عند الساعة الثامنة صباحًا على أن يجري الإفراج عن البقية عند الساعة العاشرة، فيما بدأت إجراءات إفراج الاحتلال عن مئات المعتقلين الفلسطينيين.

ووفق بنود الاتفاق، من المتوقع أن تُفرج حماس عن 20 محتجزا "إسرائيليًا" أحياء في مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو ألفي أسير فلسطيني من سجونها.

وأعلنت كتائب القسام، أنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، أنها قررت الإفراج عن الأسرى الصهاينة الأحياء التالية أسماؤهم: 1- بار أبراهام كوبرشتاين 2- أفيتار دافيد 3- يوسف حاييم أوحانا 4- سيغيف كالفون 5- أفيناتان أور 6- إلكانا بوحبوط 7- ماكسيم هيركين 8- نمرود كوهين 9- متان تسنغاوكر 10- دافيد كونيو 11- إيتان هورن 12- متان أنغريست 13- إيتان مور 14- غالي بيرمان 15- زيف بيرمان 16- عمري ميران 17- ألون أوهل 18- غاي جلبوع-دلال 19- روم براسلافسكي 20- أريئيل كونيو.

تسليم المحتجزين الإسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وسيتم تسليم المحتجزين الإسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لترحيلهم لاحقًا إلى الأراضي المحتلة، بينما تستعد السلطات الإسرائيلية لاستقبالهم. كما ستنقل اللجنة الدولية المعتقلين الفلسطينيين المحررين باتجاه مناطق الإفراج عنهم.

ويرتقب تسليم الدفعة الأولى من أسرى الاحتلال عند الساعة الثامنة صباحا، على أن يتم البدء بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، فيما من المقرر أن يفرج عن البقية الساعة العاشرة صباحا.

وأفاد مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" أن حافلات فلسطينية تحركت من غزة إلى معبر كرم أبو سالم لنقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم. مصادر من حماس أكّدت اكتمال التحضيرات اللوجستية لتنفيذ عملية التبادل واستقبال المحررين بأجواء وطنية.

نشر قوائم الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

ونشر مكتب إعلام الأسرى قوائم الأسرى المفرج عنهم في صفقة طوفان الاحرار. وأعلنت الشرطة عن اتخاذ إجراءات مرورية وأمنية مشددة في محيط مجمع ناصر الطبي بخانيونس، وذلك ضمن الترتيبات الخاصة باستقبال الأسرى المحررين اليوم الاثنين.

وذكرت الشرطة في تعميم رسمي، أنه سيتم إغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية المحيطة بالمجمع أمام حركة المركبات، ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا وحتى إشعار آخر.

وتشمل الطرق التي سيتم إغلاقها: شارع البحر من عمارة جاسر وحتى مفترق الظهرة، ومن مفترق الظهرة وحتى مفترق النمساوي، ومن مفترق النمساوي وحتى المستشفى الأردني، ومن المستشفى الأردني وحتى البوابة الشمالية لمجمع ناصر الطبي، وفق بيان الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن ساحة مجمع ناصر الطبي ستُخصص بالكامل لاستقبال الأسرى المحررين، فيما سيكون الدخول للمرضى والعاملين محصورًا عبر البوابتين الشمالية والشرقية فقط.

أما بالنسبة لأهالي الأسرى، فقد خُصصت لهم الساحة الشمالية لمركز هند الدغمة كمكان لاستقبال أبنائهم، على أن يكون الدخول إليها عبر البوابة الجنوبية للمجمع، مع التأكيد على منع التجول في باقي أرجاء المكان.

ودعت شرطة خان يونس المواطنين إلى سلك طرق بديلة للوصول إلى وسط وغرب المدينة، مؤكدة أهمية الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الأجهزة الأمنية، لضمان سير فعاليات هذا اليوم الوطني بشكل آمن ومنظّم.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي -وفق وسائل إعلام محلية- تغييرات طفيفة على قائمة الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم، صباح اليوم الاثنين، حسب اتفاق وقف إطلاق النار، بعد مماطلة شديدة استمرت حتى الساعات الأخيرة.

الاتفاق ثمرةٌ لصمود الشعب الفلسطيني وثبات مقاوميه

وأعلنت كتائب القسام في بيان صباح اليوم انه ما تم التوصل إليه من اتفاقٍ هو ثمرةٌ لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، ونعلن التزامنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك. واشارت انه كان بإمكان الاحتلال النازي استعادة معظم أسراه أحياء منذ شهور عديدة لكنه ظل يماطل ويكابر

واضافت ان العدو فشل في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، وها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ؛ كما وعدت المقاومة منذ البداية.

أفادت تقارير إعلامية أن المرحلة الثانية من إطلاق سراح الأسرى الصهاينة ستبدأ الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (10:30). في حين أن المرحلة الأولى، التي انتهت الساعة الثامنة صباحًا، شهدت إطلاق سراح 7 أسرى صهاينة. وقال الجيش الإسرائيلي: الأسرى السبعة المفرج عنهم وصلوا إسرائيل.

أفادت وكالة رويترز أن 1966 أسيرًا فلسطينيًا، من المقرر إطلاق سراحهم اليوم ضمن اتفاق تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، قد استقلوا حافلات داخل سجون الاحتلال.