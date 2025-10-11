النص الأصلي
الترويكا الأوروبية: نعتزم التفاوض مع إيران والولايات المتحدة

أعلن قادة الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أنهم سيتفاوضون مع الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك أسلحة نوويةحسب قولهم.
تأريخ النشر: 11 October 2025

أعلن قادة الدول الأوروبية الثلاث: "نعتزم التفاوض مع طهران وواشنطن للتوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية" حسب قولهم.

واكد قادة الدول الأوروبية الثلاث على ادعاءهم بصحة قرارهم لتفعيل آلية الزناد ضد إيران.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، دون التطرق إلى إخلالهم بوعودهم المتعلقة بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، أن البرنامج النووي الإيراني يُشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن العالميين.

كما دعوا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بآلية إعادة فرض العقوبات على إيران.

وتأتي هذه التصريحات والادعاءات الصادرة عن الدول الأوروبية، والتي أثبتت افتقارها للاستقلال في اتخاذ القرار وتبعيتها للولايات المتحدة، في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولو الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما أن طهران لم تحاول أبدا الحصول على أسلحة نووية، وأن الأسلحة النووية ليس لها مكان في عقيدتها الدفاعية.

