بزشكيان: الدعاية السلبية الامريكية الاوروبية ضد إيران لا أساس لها من الصحة

قال الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان إن الدعاية السلبية والأجواء الواهية ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لا أساس لها.

وصف الرئيس الايراني مساء الثلاثاء ، وخلال حفل استلام أوراق اعتماد السيد أوليفييه بانغرتر، السفير السويسري الجديد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، موقف سويسرا بين الدول الأوروبية بأنه بناء ومحايد ومتوازن، وقيّم في النزاعات الدولية. وأكد على أهمية العلاقات بين البلدين، قائلاً: إن تعاون سويسرا، وخاصة في مجالي الدواء والغذاء، في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن العقوبات القاسية والسياسات الخاطئة للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، يستحق التقدير.

كما أشار الرئيس إلى لقائه بنظيره السويسري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا على أهمية توسيع التفاعلات وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سعت دائمًا إلى الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وإن الدعاية السلبية وإثارة الأجواء الواهية ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لا أساس لها من الصحة.

واعتبر بزشكيان الدور التاريخي الذي لعبته سويسرا كقناة اتصال بين طهران وواشنطن بعد انتصار الثورة الإسلامية أمرًا بالغ الأهمية، وخاطب السفير السويسري الجديد، مؤكدًا: يجب أن تحاولوا إيصال حقيقة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادًا إلى مبادئها وسياساتها الأساسية، لم تسعَ أبدًا إلى امتلاك أسلحة نووية ولن تفعل ذلك.

وتابع الرئيس، في إشارة إلى جرائم الكيان الصهيوني ضد شعب غزة المضطهد، قائلاً: إن سلوك هذا الكيان هو العامل الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة. إن الهجوم على دول المنطقة والجرائم غير المسبوقة التي يرتكبها هذا الكيان بحق الفلسطينيين ليست إنسانية ولا قانونية، وتتنافى مع أي دين أو معتقد.

كما أعرب بزشكيان عن أمله في أن تُفضي مهمة السفير السويسري الجديد في طهران إلى تحسين العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وفي هذا الحفل، أعرب السفير السويسري الجديد عن سعادته ببدء مهمته في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرًا تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز دور بلاده كقناة اتصال موثوقة بين طهران وواشنطن من أهم أهداف مهمته.

وأكد أوليفييه بانغرتر: "لن أدخر جهدًا لتحقيق هذه الأهداف، وفي الوقت نفسه، سأسعى جاهدًا إلى عكس ثقافة وتاريخ وكرم ضيافة الشعب الإيراني على أفضل وجه".