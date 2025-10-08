النص الأصلي
نائب الداخلية الايراني: يجب إدانة جرائم الكيان الصهيوني دون قيد أو شرط

اشار نائب وزير الداخلية ورئيس منظمة الشؤون الاجتماعية الايرانية إلى استمرار الإبادة الجماعية لاهل غزة والاعتداءات الأخيرة للكيان الصهيوني على إيران، مؤكدا على ضرورة إدانة المجتمع الدولي لهذه الجرائم صراحةً ودون قيد أو شرط.
تأريخ النشر: 07 October 2025

جاء ذلك في كلمة القاها نائب وزير الداخلية ورئيس منظمة الشؤون الاجتماعية الايرانية محمد بطحائي، في الدورة السادسة والسبعين للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف.

وشرح بطحائي خدمات ايران على مدى أكثر من أربعة عقود في استضافة ملايين اللاجئين الأفغان، ونفقاتها التي تُقدر بمليارات الدولارات في توفير التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية لهم، معربا عن قلقه إزاء الانخفاض الكبير في ميزانية المفوضية وعدم كفاية حصة إيران.

وأكد نائب وزير الداخلية أن مبدأ التوزيع العادل للمسؤوليات تجاه اللاجئين يجب أن يتم تطبيقه على أرض الواقع، ودعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى اعتماد نموذج ميزانية أكثر عدالة للدول المضيفة بما في ذلك إيران.

