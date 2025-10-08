النص الأصلي
رمز الخبر: ۷۱۹۶۳
تأريخ النشر: 07 October 2025

بزشكيان: لدينا علاقات اقتصادية جيدة مع دول المنطقة وأوراسيا وأعضاء بريكس وشنغهاي

شدد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان خلال لقائه عددا من أعضاء غرفة التجارة الإيرانية، اكد ضرورة الوحدة والتماسك الداخلي؛ قائلا : لدي اعتقاد راسخ بأن سر نجاح أي مجتمع يكمن في وحدته وانسجامه فيجب أن ندرك أن هذا الأمر لن يتحقق إلا في ظل إرساء العدل والإنصاف المتبادل.

ووصف رئيس الجمهورية العلاقات الاقتصادية بين إيران والاتحادات الإقليمية والدول المجاورة بأنها جيدة؛ موضحا : لدينا حاليا علاقات جيدة مع دول المنطقة ومنطقة أوراسيا وأعضاء مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي، وقد أبدت هذه الأطراف أيضا رغبتها في التعاون، وكل ما علينا هو تحديد آليات هذا التعاون.

كما شدد على عزم رؤساء السلطات الثلاث في ايراتن لحل المشاكل الاقتصادية؛ مؤكدا بأن أعلى مستوى من التنسيق قائم حاليا بين رؤساء السلطات الثلاث حيث تعمل بنشاط لحل مشاكل قطاع الإنتاج والاقتصاد في البلاد.

ونوه الرئيس "بزشكيان" بأن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الكفاءة، رغم الضغوط التي تعترض مسار هذه الإصلاحات؛ مشيرا إلى الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وختم رئيس الجمهورية تصريحاته بالقول : لن نتراجع أمام التحديات الاقتصادية، وسنواصل العمل بثبات وصمود في مواجهة كل من يسعى إلى عرقلة مسار الإصلاحات.

