أعلنت "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا‌)، أن نحو 80% من المباني في قطاع ‌غزة‌ دمرت أو تضررت.

الأونروا : نحو 80% من المباني في قطاع غزة دُمرت أو تضررت

وأكدت الأونروا، في بيان لها اليوم الاحد، أن أكثر من 370 موظفا من موظفي هذه الوكالة الدولية قتلوا داخل قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

ومن جهته، أكد "المكتب الإعلامي الحكومي" في غزة، أن نسبة الدمار الذي أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في القطاع وصلت إلى 90%.

وأوضح المكتب في بيان صحفي له الاحد، أن "الاحتلال دمر وعطل 38 مستشفى، وسيطر على نحو 80% من مساحة القطاع بالقصف والتهجير، وألقى أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات، كما تضررت 95% من مدارس القطاع نتيجة القصف المستمر".

وأشار البيان الى، أن " ألفين و 700 أسرة تم مسحها من السجل المدني، وأكثر من 12 ألف حالة إجهاض سجلت بين النساء الحوامل بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية، إضافة إلى 460 شهيداً نتيجة الجوع وسوء التغذية".