قائد الحرس الثوري: أي تحرك للعدو في البحر والجزر سيلقى ردا قويا

أكّد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور انه إذا صدر أي تحرك من الأعداء في البحر والجزر، فسيلقى ردا قويا.

وخلال تفقده يوم الاحد للوحدات القتالية في جزر الخليج الفارسي والتابعة للقوة البحرية للحرس الثوري، قال اللواء باكبور: توفقنا اليوم بأن نكون في خدمة إخوتنا الأعزاء في القوات البحرية للحرس الثوري وزيارة جزر "نازعات"، "بوموسى"، "تنب الكبرى"، و"تنب الصغرى"، وأن نشاهد عن كثب الجاهزية العالية لهؤلاء الأعزاء.

وأضاف: خلال هذه الزيارة شاهدنا أن وحدات القوة البحرية للحرس الثوري، سواء في البحر أو في الجزر أو على الساحل، تتمتع بجاهزية جيدة جداً ومعنويات استثنائية.

وأكّد القائد العام للحرس الثوري: مثلما قامت القوات المسلحة بتركيع كيان العدو الصهيوني وأمريكا خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً، فان تحرك من الأعداء في البحر والجزر، سيلقى ردا قويا.

وختم اللواء باكبور بالقول: نسأل الله تعالى أن يكون عوناً وسندا لجميع أعزائنا الذين يخدمون في البحر والجزر.