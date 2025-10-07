النص الأصلي
بيان الخارجية الايرانية حول مشروع وقف إطلاق النار في غزة:

أي قرار في هذا الصدد هو من اختصاص الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية حصرا

أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا بشأن خطة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن إيران دعمت دائما أي مبادرة تتضمن وقف التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة وتوفر الأساس لتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
06 October 2025

أي قرار في هذا الصدد هو من اختصاص الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية حصرا

أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا بشأن خطة وقف إطلاق النار في غزة، وقد جاء نص البيان كما يلي:

إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تذكر بالمسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي في مواجهة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة وفقًا لـ "اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" والمسؤولية القانونية والأخلاقية لكل دولة في مساعدة النضال المشروع والمشروع للشعب الفلسطيني من أجل نيل حقه في تقرير المصير والتحرر من نير الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار الصهيوني، فقد دعمت دائمًا أي مبادرة تتضمن وقف التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة وتمهد الطريق لتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع أخذ الأبعاد والجوانب الخطيرة لهذه الخطة بعين الاعتبار، وإذ تحذر مجدداً من تكرار نقض الكيان الصهيوني لوعوده وتنصله من الوفاء بها، خاصة في ظل مخططاته التوسعية والعنصرية، فإنها تعتبر أي قرار في هذا الصدد هو من اختصاص الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية حصراً، وترحب بأي قرار يتخذونه يتضمن وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وانسحاب جيش الاحتلال الصهيوني من غزة، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة.

إن وقف الجرائم والإبادة الجماعية في غزة لا ينفي مسؤولية الحكومات والمؤسسات الدولية المختصة في ملاحقة جرائم الكيان الصهيوني قانونيًا وقضائيًا، وتحديد هوية مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ومحاكمتهم، بهدف إنهاء إفلات الكيان الصهيوني من العقاب المستمر منذ عقود.

إن جمهورية إيران الإسلامية، إذ تعرب عن أملها في تهيئة الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية فورًا إلى شعب غزة المظلوم، تعلن استعدادها للمشاركة في هذا الأمر.

