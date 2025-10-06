النص الأصلي
إيران تُدين الهجوم على قافلة "صمود" واعتقال ناشطين مؤيدين لفلسطين

أدان المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا هجوم الکیان الصهيوني على سفن أسطول "صمود" الإنساني في المياه الدولية والاعتقال العنيف لناشطين داعمين للشعب الفلسطيني، ووصفه بأنه عمل إرهابي.
تأريخ النشر: 05 October 2025

أشار إسماعيل بقائي إلى مشاركة مواطني 47 دولة في حملة "صمود" الإنسانية الهادفة إلى كسر الحصار الجائر المفروض على غزة ومواجهة الإبادة الجماعية للفلسطينيين، مؤكدًا على ضرورة دعم جميع الحكومات والأمم المتحدة لهذه الحملة، ومحاسبة الكيان الصهيوني، والإفراج الفوري عن المعتقلين.

في إشارة إلى نقل معتقلي قافلة "صمود" إلى سجن "كاتسيوت" سيئ السمعة، المعروف بأنه رمزٌ لتعذيب كيان الاحتلال ومعاملته اللاإنسانية للأسرى الفلسطينيين، صرّح بقائي قائلاً: "إن اعتقال النشطاء المؤيدين للفلسطينيين ونقلهم إلى هذا السجن، إلى جانب السلوك المُهين لوزير الأمن الداخلي الصهيوني تجاههم، دليلٌ آخر على انحطاط الكيان الأخلاقي". وأعرب عن اشمئزازه من استمرار دعم الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى لإبادة الفلسطينيين، مُشيرًا إلى أن "جميع الحكومات تتحمل مسؤوليةً قانونيةً وأخلاقيةً لوقف هذه الإبادة ومُعاقبة المجرمين".

