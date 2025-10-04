الكيان الصهيوني يسجن 473 ناشطا من أسطول الصمود

سجنت سلطات الكيان الصهيوني 473 ناشطا من أسطول الصمود بعد اعتقالهم من على متن السفن في سجن كتسيعوت في النقب تمهيدا لترحيلهم جوا إلى بلدانهم مطلع الأسبوع المقبل.

وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة انطلاق 10 سفن ضمن موجة جديدة تتجه نحو القطاع المحاصر، بينها سفينة الضمير الضخمة التي تقل 100 صحفي وطبيب وناشط، وذلك بعد مهاجمة الكيان الاسرائيلي سفن أسطول الصمود ليلة الأربعاء واقتيادها نحو ميناء أسدود.

وأفادت أن 9 سفن تابعة لاسطول الحرية لكسر الحصار تواصل إبحارها نحو غزة وباتت على مسافة 470 ميلا من القطاع.

هذا وتواصل سفينة ماريمينت التابعة لأسطول الصمود العالمي إبحارها وباتت على مسافة 54 ميلا بحريا من قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه ناشطون ومسؤولون في "أسطول الصمود" أن حركة السفن قانونية وأن مسارها سيستمر حتى وصولها الى غزة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية الى القطاع.

يشار إلى أن أسطول الصمود السلمي العالمي (واختصارا GSF) هو مبادرة دولية بحرية بقيادة المجتمع المدني، بهدف كسر حصار الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة و فضح الصمت الدولي والتواطؤ المزعوم تجاه الانتهاكات في القطاع وإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ويتألف من 500 مشارك على أكثر من 40 سفينة من أكثر من 44 دولة، مما يجعله أكبر قافلة بقيادة مدنية من نوعها في التاريخ.

وعلى الرغم من تحركه السلمي وأهدافه الانسانية، إلا أن بحرية الكيان الصهيوني هاجمت وحاصرت اسطول الصمود واعتقلت النشطاء

وقد اعترض الكيان الصهيوني أسطول الصمود،مساء يوم الاربعاء، واندلعت احتجاجات عالمية عفوية منددة بأعمال الكيان الصهيوني العدوانية ، وردد المتظاهرون شعارات مثل "انهوا الحصار" و"الحرية لفلسطين"، معبرين عن تضامنهم مع ركاب اسطول الصمود، ومنددين بالهجوم البحري الصهيوني على أسطول المساعدات ووصفوه بأنه انتهاك واضح للقانون الدولي.

وطالب المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية بإنهاء الحصار المفروض على غزة فورا، ودعوا حكوماتهم إلى اتخاذ موقف حازم ضد تصرفات الكيان الصهيوني وممارسة الضغوط الدبلوماسية لإنهاء الحصار على غزة.