خبير قانوني فلسطيني: الخطة الأمريكية لغزة تكرس الظلم وتشرعن الجرائم الصهيونية

حذر المتخصص في القانون الدولي العام الدكتور "محمد مهران"، من أن الخطة الأمريكية المعلنة بشأن غزة تمثل مشروعا خطيرا لتكريس الظلم وشرعنة الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني.

ولفت مهران في تصريح خاص بوكالة (شهاب) للأنباء، إلى أن "الخطة تقدم مكافأة لإسرائيل على جرائمها من خلال تحقيق أهدافها السياسية والأمنية التي فشلت في تحقيقها عسكريا رغم عدوانها الوحشي الممتد لأكثر من عام".

وأكد مهران أن "فرض نزع السلاح على غزة دون محاسبة إسرائيل على قتل أكثر من ستين ألف شهيد وتدمير القطاع بالكامل يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة الدولية".

وأوضح أن "الخطة تتجاهل القانون الدولي الإنساني الذي يلزم المعتدي بالتعويض وإعادة الإعمار ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب مؤكدا أن ما تقدمه واشنطن هو استسلام فلسطيني كامل دون أي التزامات على إسرائيل".

وانتقد المختص في القانون الدولي بشدة بند إخراج قيادات حماس من غزة مؤكدا أنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية للشعب الفلسطيني ومحاولة لفرض واقع سياسي جديد يخدم المصالح الإسرائيلية.

وأشار إلى "أن القانون الدولي يحمي حق الشعوب في اختيار قياداتها السياسية دون تدخل خارجي".

وحذر من أن قبول هذه الخطة يعني نهاية القضية الفلسطينية وتحويل غزة لمنطقة منزوعة السلاح تحت الوصاية الدولية والسيطرة الإسرائيلية الفعلية، مشددا علي أن الشعب الفلسطيني الذي قدم كل هذه التضحيات يستحق سلاما عادلا يضمن حقوقه وليس استسلاما يكرس احتلاله.

وختم بالتأكيد على أن الخطة الأمريكية مرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا لأنها تنتهك القانون الدولي وتصادر الحقوق الفلسطينية المشروعة مؤكدا أن المقاومة ستستمر حتى تحقيق العدالة الكاملة.