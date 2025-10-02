النص الأصلي
الرئیس بزشکیان: الصين مهدت الطريق لتحقيق الرخاء المشترك لدول العالم

قال رئیس الجمهوریة "مسعود بزشکیان" إن اليوم الوطني للصين هو رمز للوحدة والتقدم والإنجازات الرائعة للشعب الصيني على طريق التنمية والازدهار، مما مهد الطريق للازدهار المشترك لدول العالم.
تأريخ النشر: 01 October 2025

وقال الرئیس "بزشکیان" في رسالة تهنئة إلى نظيره الصيني "شي جين بينغ" بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية: كما عبرت عنه خلال لقائي الأخير مع فخامتكم في بكين، فإن الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع جمهورية الصين الشعبية تعتبر أولوية مهمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن الظروف الدولية والإقليمية المتغيرة والمعقدة جعلت تعزيز وتوسيع العلاقات الشاملة أكثر ضرورة من أي وقت مضى.

وأضاف رئیس الجمهوریة : آمل أن تواصل العلاقات بين شعبي البلدين مسيرتها المتميزة بقوة في ظل الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

