متحدثة الحکومة: المجلس الأعلى للأمن القومي سیتخذ قرارات بشأن استمرار التعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية "فاطمة مهاجراني" فيما يتعلق بتفعيل آلية الزناد وخطة الحكومة لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإیراني سيتخذ قرارات بشأن هذه القضية، وسيتم بالتأكيد اتخاذ القرارات اللازمة وفقا للمصالح الوطنية.

وأشارت "فاطمة مهاجراني" علی هامش اجتماع مجلس الوزراء الیوم الأربعاء إلى تقرير وزير الخارجية حول زیارته إلى نيويورك، وقالت إن هذا السرد جدي ويتطلب مراجعة ومناقشة. أعلنت إيران استعدادها لعقد اجتماع بحضور الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) والوكالة الدولیة للطاقة الذریة والمبعوث الأميركي ستیف ويتكوف، لكن الطرف المقابل رفض ذلك أو لم يحضروا الاجتماعات.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة: في البداية، كان من المقرّر أن يتناول الاجتماع ملف مخزونات اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% وقضية آلية الزناد (سناب باك)، مشيرةً إلى أنّ مطلب إيران كان يتمثّل في إلغاء كامل هذه الآلية، لكن الطرف المقابل رفض ذلك، وتمسّك بفترة زمنية محدودة مدتها ستة أشهر، وهو ما أصرّ عليه المبعوث الأميركي ويتكوف.

وأضافت أنّ وزير الخارجية الإيراني شدّد على أنّ الدخول في محادثات ضمن هذه الصيغة "لا يمكن تسميته مفاوضات".

وكشفت أنّ واشنطن ركّزت على تعليق لستة أشهر، بينما عرضت إيران في اللحظات الأخيرة مقترحاً بتأجيل لمدة 45 يوماً، إلا أنّه رُفض تحت ضغط اللوبي الصهيوني.

الجهاز الدبلوماسي حاول تأجيل أو تعليق عملية "سناب باك"

وأكدت مهاجراني: لیعلم الشعب أن الجهاز الدبلوماسي بذل قصارى جهده لتأجيل أو تعليق عملية "سناب باك"، لكن ضغوط اللوبي الصهيوني مؤثر للغاية في صنع القرار الأوروبي والأمريكي.

تفاعل إيران مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة يتماشى مع المصالح الوطنية

وفيما يتعلق بتجسس الکیان الصهیوني على الإنترنت وحتى كاميرات المرور، قالت مهاجراني: لدينا أجهزة أمنية من واجبها رصد هذه القضايا ومعالجتها. لذلك، لست مخولة بالتعليق على هذا الأمر، وينبغي على الأجهزة الأمنية التحقيق في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة.

وصرحت المتحدثة باسم الحكومة ردا على سؤال حول إعلان مجلس الشوری الإسلامي تعليق التعاون مع الوكالة عقب تفعيل آلية "سناب باك": إن المجلس الأعلى للأمن القومي سیتخذ قرارات بشأن آلية "سناب باك" والتعاون مع الوكالة وسیعلن عن أي قرار يندرج في إطار المصالح الوطنية ومصالح الشعب.