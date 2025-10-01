النص الأصلي
برلماني لبناني : لن نسمح للعدو بتمرير أهدافه لا عبر حكومات خاضعة ولا عبر مؤامرات

أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» في البرلمان اللبناني "محمد رعد" على، أنّ "محور المقاومة لن يخضع لإرادة العدو أو للمتعاملين معه من المهزومين أمام عدوانه"؛ مشدّداً بأنّ "المقاومة لن تسمح للعدو بتمرير أهدافه في بلدنا، لا عبر حكومات خاضعة ولا عبر مؤامرات".
تأريخ النشر: 30 September 2025

ورأى رعد، خلال الحفل التكريمي للشهيدين "علي كركي" و"إبراهيم جزيني" في بلدة عين ‏بوسوار،‏ أنّ "المخطط العدواني اليوم يتوجه إلى لبنان والمنطقة بهدف التطاول على هذه المقاومة والقضاء عليها، وإحباط شعبها، ‏ومحاصرته مالياً وسياسياً وإعمارياً وإعلامياً، وشنّ الحملات المغرضة والمشبوهة لشيطنتها، والترويج لمقولة أن خلاص ‏اللبنانيين والعرب يكمن في الاستجابة لشروط العدو وبدعم من الأميركيين، والذهاب إلى مصالحة مع إسرائيل والاعتراف ‏بشرعية احتلالها للقدس وفلسطين، وتطبيع العلاقات معها، وتقديم ذلك كله على أنه من متطلبات «الواقعية» التي تستدعي ‏الرضا بالخضوع للعدو والتخلي عن قدرات المواجهة والتعايش مع سياساته".‏

وشدّد المسؤول في البرلمان اللبناني على، أنّ "هذا هو مقصد المتساقطين المهزومين من سياساتهم التي يحاولون تمريرها جرعةً جرعةً، متوهمين أن شعوبنا غافلة ‏عما يُحاك ضدها أو يتآمر عليها. لكن محور المقاومة في منطقتنا لن يخضع لإرادة العدو أو للمتعاملين معه من المهزومين ‏أمام عدوانه".

