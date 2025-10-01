النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۰۵مشاهدات
‍ پ

عارف: روسيا لها مكانة مهمة في السياسة الخارجية الإيرانية

أكد النائب الأول للرئيس الايراني أن روسيا، بصفتها دولة مجاورة لإيران، لها مكانة مهمة في السياسة الخارجية الإيرانية، وأضاف: إن المصالح المشتركة والقدرات الوفيرة في العلاقات وفرت أرضية مناسبة لتعزيز التعاون بين البلدين.
رمز الخبر: ۷۱۹۳۱
تأريخ النشر: 30 September 2025

عارف: روسيا لها مكانة مهمة في السياسة الخارجية الإيرانية

قال النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف في الاجتماع التنسيقي لآلية تطوير العلاقات الإيرانية الروسية: "في اللقاءات بين مسؤولي البلدين، بما في ذلك الاجتماع الأخير لرئيس الوزراء الروسي، أكد الجانبان على الرغبة في توسيع العلاقات بينهما، وخاصة زيادة حجم التبادل التجاري".

وأكد على أهمية مواصلة تطوير وتعميق العلاقات مع دول الجوار، وخاصة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما فيها روسيا، قائلاً: إن نهج الحكومة الرابعة عشرة يقوم على التحسين الشامل لعلاقات إيران مع هذه الدول باعتبارها منطقة تاريخية وحضارية مشتركة.

وأكد النائب الأول للرئيس أن روسيا، بصفتها جارة إيران، تتمتع بمكانة مهمة في السياسة الخارجية الإيرانية، وأضاف: إن المصالح المشتركة والقدرات الكبيرة في العلاقات وفرت أرضية مناسبة لتعزيز التعاون بين البلدين، ولذلك نسعى إلى زيادة التنسيق والاستفادة من قدرات البلدين في إطار هذه الآلية، وفي هذا الصدد، من المهم أن تصبح لجنة التعاون المشتركة بين إيران وروسيا أكثر نشاطًا.

واعتبر استمرار المشاورات بين البلدين في المحافل الدولية أمرًا بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أولوية ومكانة هذين البلدين في السياسة الخارجية الإيرانية، مؤكدًا على استخدام جميع الإمكانات، بما في ذلك تعزيز التواصل بين القطاع الخاص وأنشطة غرف التجارة.

في هذا الاجتماع، الذي عُقد بحضور المسؤولين المعنيين، تم استعراض وتقييم آخر المستجدات في مختلف قضايا التعاون بين إيران وروسيا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
عراقجي: كنا دائما مستعدين للحوار / جئتُ إلى نيويورك بمقترحات بنّاءة
"إسرائيل" تهدد "أسطول الصمود" العالمي بعملية عسكرية
الحلم الأكبر لشهيد الأمة السيد حسن نصر الله هو تحرير القدس
برلماني لبناني : لن نسمح للعدو بتمرير أهدافه لا عبر حكومات خاضعة ولا عبر مؤامرات
قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة عقيلة آية الله السيستاني
بزشكيان: الترويكا الأوروبية تنفذ التوصيات الأمريكية بتطبيق آلية الزناد
عارف: روسيا لها مكانة مهمة في السياسة الخارجية الإيرانية
قيادي في حزب الله: لن نسلّم سلاح المقاومة/ البلد مهدد بالاجتياح الصهيوني
عراقجي: المجلس الأعلى للأمن القومي سيتخذ قرارات صائبة ومدروسة حول القضية النووية
اللواء صفوي: 16 طيارا اسرائيليا قُتِلوا اثر الهجمات الصاروخية الايرانية