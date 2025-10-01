عارف: روسيا لها مكانة مهمة في السياسة الخارجية الإيرانية

أكد النائب الأول للرئيس الايراني أن روسيا، بصفتها دولة مجاورة لإيران، لها مكانة مهمة في السياسة الخارجية الإيرانية، وأضاف: إن المصالح المشتركة والقدرات الوفيرة في العلاقات وفرت أرضية مناسبة لتعزيز التعاون بين البلدين.

قال النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف في الاجتماع التنسيقي لآلية تطوير العلاقات الإيرانية الروسية: "في اللقاءات بين مسؤولي البلدين، بما في ذلك الاجتماع الأخير لرئيس الوزراء الروسي، أكد الجانبان على الرغبة في توسيع العلاقات بينهما، وخاصة زيادة حجم التبادل التجاري".

وأكد على أهمية مواصلة تطوير وتعميق العلاقات مع دول الجوار، وخاصة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما فيها روسيا، قائلاً: إن نهج الحكومة الرابعة عشرة يقوم على التحسين الشامل لعلاقات إيران مع هذه الدول باعتبارها منطقة تاريخية وحضارية مشتركة.

وأكد النائب الأول للرئيس أن روسيا، بصفتها جارة إيران، تتمتع بمكانة مهمة في السياسة الخارجية الإيرانية، وأضاف: إن المصالح المشتركة والقدرات الكبيرة في العلاقات وفرت أرضية مناسبة لتعزيز التعاون بين البلدين، ولذلك نسعى إلى زيادة التنسيق والاستفادة من قدرات البلدين في إطار هذه الآلية، وفي هذا الصدد، من المهم أن تصبح لجنة التعاون المشتركة بين إيران وروسيا أكثر نشاطًا.

واعتبر استمرار المشاورات بين البلدين في المحافل الدولية أمرًا بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أولوية ومكانة هذين البلدين في السياسة الخارجية الإيرانية، مؤكدًا على استخدام جميع الإمكانات، بما في ذلك تعزيز التواصل بين القطاع الخاص وأنشطة غرف التجارة.

في هذا الاجتماع، الذي عُقد بحضور المسؤولين المعنيين، تم استعراض وتقييم آخر المستجدات في مختلف قضايا التعاون بين إيران وروسيا.