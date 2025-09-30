النص الأصلي
لاريجاني: اميركا خانت التفاوض/ ولا أحد قادر على إزالة برنامج إيران النووي

أوضح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أنّ أحد الانتقادات الموجّهة إلى اميركا يتمثّل في الجمع بين الحرب والمفاوضات.
تأريخ النشر: 29 September 2025

 أكّد لاريجاني في مقطع نشره على منصة "أكس" من لقائه مع قناة PBS، أنّ بلاده لم تتهرّب يوماً من المفاوضات، لكنّ اميركا هي من خان التفاوض، لافتاً إلى أنّ إيران مستعدة للحوار، غير أنّ "المفاوضات التي تكون نتائجها معروفة مسبقاً هي عبثية".

كما أوضح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنّه لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي الإيراني، مشدداً على أنّ الجمهورية الإسلامية ستظل قادرة على حفظ إنجازاتها.

وكانت دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، قد أعلنت فجر اليوم، إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وكانت الدول الأوروبية، قد أطلقت "آلية الزناد" في 28 آب/أغسطس الماضي، والتي تليها مدّة 30 يوماً لإيران، قبل أن تُفرض عليها العقوبات.

