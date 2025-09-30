الجيش الاسرائيلي يستعد للسيطرة على سفن أسطول الصمود

کشف الإعلام العبري عن وجود استعدادات لتنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على سفن "أسطول الصمود" العالمي، المتوقع وصوله إلى سواحل قطاع غزة خلال 4 أيام.

قالت قناة "كان" العبرية الرسمية إن وحدة الكوماندوز البحري الإسرائيلية أجرت تدريبات ميدانية خلال الأيام الأخيرة استعدادا "للسيطرة على السفن في عرض البحر"، زاعمة أن التدريبات تهدف إلى "تقليل الأذى للمشاركين".

وأوضحت القناة العبرية أن الاستعدادات هذه تأتي مع توقعات بوصول سفن أسطول الصمود إلى سواحل قطاع غزة خلال 4 أيام، أي في يوم "عيد الغفران اليهودي" (من الأربعاء للخميس).

وادعت "كان" أن إسرائيل توجهت في الأيام الماضية إلى منظمي الأسطول، مقترحة نقل المساعدات الإنسانية عبر ميناء أشكلون (عسقلان) أو قبرص، أو حتى من خلال الفاتيكان، لكن المنظمين رفضوا العرض، وهو ما اعتبرته إسرائيل "استفزازا منظما".

كما ذكر موقع "والا" أن وزارة الصحة التابعة للكيان رفعت حالة التأهب في عدد من المستشفيات، تحسبا لاحتمال وقوع إصابات نتيجة مواجهات محتملة مع الأسطول، خاصة في ظل محدودية العمل خلال عطلة "يوم الغفران".

وستكون الخطوة المرتقبة حال تنفيذ هذه التهديدات، بمثابة تكرار لسيناريو السفينتين مادلين وحنظلة، اللتين جرى اعتراضهما في يونيو/حزيران، ويوليو/تموز الماضيين، على التوالي.

ويضم الأسطول نحو 50 سفينة انطلقت من السواحل اليونانية، في أكبر محاولة جماعية حتى الآن لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ 18 عاما.

ويشارك في الأسطول العالمي أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، ضمن تحالف يضم اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود.

وكان "أسطول الصمود" أعلن أنه بات على بُعد نحو 825 كيلومترا من غزة، مشيرا إلى تحليق طائرتين مسيرتين فوق سفنه دون تسجيل أي هجوم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، وسط دمار واسع ونزوح جماعي.