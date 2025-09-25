النص الأصلي
إيران تحتج على القيود الأمريكية للدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك

احتج المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا على فرض الولايات المتحدة قيودًا صارمة على الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم في نيويورك، واصفًا إياها بانتهاك الالتزامات الدولية.
تأريخ النشر: 24 September 2025

أعرب إسماعيل بقائي عن احتجاجه الشديد في رسالة على فرض القيود على الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك.

وكتب المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي: "إن الهدف الحقيقي للولايات المتحدة من فرض قيود متزايدة على الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم في نيويورك هو تعطيل النشاط الدبلوماسي الإيراني في الأمم المتحدة".

وأضاف: "إن المضايقات الممنهجة للدبلوماسيين الإيرانيين من قبل الحكومة القائمة حالت دون مشاركة إيران في العديد من الاجتماعات الدولية التي عُقدت خارج الحدود التي وضعتها الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي فقط".

وقال بقائي "إن فرض هذه القيود السخيفة لنقل وحتى المشتريات اليومية للدبلوماسيين الإيرانيين لا يشكل انتهاكا صارخا لالتزامات أميركا بموجب معاهدة المقر فحسب، بل إنه يظهر أيضا مستوى جديدا من العداء من قبل النخبة الحاكمة الأميركية تجاه الإيرانيين".

