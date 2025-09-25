عراقجي يلتقي اعضاء منظمة الحكماء في نيويورك

التقى أعضاء من منظمة الحكماء (The Elders)وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، عباس عراقجي، في نيويورك.

وقد جاء هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يجريها وزير الخارجية الإيراني على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعد منظمة "الحكماء"، منظمة دولية مستقلة أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا عام 2007، وتضم قادة عالميين سابقين يعملون على تعزيز حلول النزاعات الدولية من أجل السلام والعدالة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في العالم.

هذا وقد وصل وزير الخارجية الإيرانية والوفد المرافق له إلى نيويورك صباح الإثنين الموافق 22 ايلول/ سبتمبر للمشاركة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال هذه الزيارة، سيُشارك الوزير عراقجي في جلسات ومناقشات الجمعية العامة، وسيُبيّن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وآراءها، كما سيعقد لقاءات ومناقشات منفصلة مع نظرائه من دول أخرى ومع ممثلي وسائل الإعلام.

وانطلقت الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 23 ايلول/سبتمبر، وتستمر حتى الإثنين 29 ايلول/سبتمبر. كما وصل الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" نيويورك للمشاركة وإلقاء كلمة في هذه الدورة.