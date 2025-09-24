اشار قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، إلى ان أميركا تقول ان على إيران التخلي عن تخصيب اليورانيوم وهذا يعني التخلي عن هذا الإنجاز الكبير، مؤكدا ان إنجاز تخصيب اليورانيوم دفعت من أجله إيران أثماناً باهظة، ولن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم والشعب الإيراني سيصفع من يريدنا أن نتخلى عنه.

قائد الثورة: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم/ أميركا تريد فرض إملاءاتها على إيران وهذا ليس تفاوضا

قال قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، في كلمة موجهة للشعب الايراني مساء اليوم الاثنين: الشهيد حسن نصرالله كان ثروة للعالم الإسلامي وليس للشيعة فقط وهذه الثروة مستمرة وقصة حزب الله باقية.

واضاف: ثروة حزب الله ثروة كبيرة للبنان وغير لبنان.

وأشار قائد الثورة إلى حرب الـ 12 يوم مع الكيان الصهيوني، إلى انه بعد أسبوع من شن العدو عدوانه على إيران أدرك أنه لن يتمكن من تحقيق أهدافه، مؤكدا ان مخطط العدو فشل بفعل تلاحم الشعب الإيراني.

وأشار الامام الخامنئي ان هناك خلافات داخلية في وجهات النظر لكن حين يتعلق الأمر بمواجهة العدو يتحول الجميع إلى قبضة حديدية، مؤكدا ان إيران ستكون نفسها التي واجهت العدوان ونفسها التي نزل شعبها إلى الشارع دعما للنظام الإسلامي.

واضاف قائد الثورة ان العدو ظن أنه في حال استهدف قادة إيران فسيحدث اضطرابات في البلاد، مؤكدا ان هدف العدو الرئيس هو إحداث اضطرابات وخلق فتنة في المدن الإيرانية.

وحول تخصيب اليورانيوم قال الامام الخامنئي: نستخدم اليورانيوم المخصب في مجالات مهمة والشعب الإيراني يستفيد منه، و يمكن استخدام اليورانيوم المخصب في الزراعة والبيئة والتقنيات والمجالات العلمية وتوفير الطاقة الكهربائية، والكهرباء التي يتم توليدها من اليورانيوم المخصب ليس لديها أي أعراض سلبية ولا تؤثر على البيئة.

واكد ان قائمة استخدام اليورانيوم المخصب طويلة والعدو لم يكن راضيا باستخدامه.

واضاف الامام الخامنئي: إيران اليوم تتمتع بمستوى عال من تخصيب اليورانيوم، وهي من الدول الـ10 التي تمتلك تقنية تخصيب اليورانيوم ونحن لا نسعى لامتلاك قنابل نووية.

وتابع قائد الثورة: لدينا عشرات العلماء النوويين الكبار والمئات من الذين يسلكون هذا الطريق والآلاف من الذين يعملون بالمجال النووي، مشيرا إلى ان الأعداء استهدفوا منشآتنا النووية ولا يمكن القضاء على العلم من خلال القصف.

ولفت قائد الثورة إلى ان الأميركيون يصرون على تصفير تخصيب اليورانيوم، مؤكدا: نحن لن نستسلم للضغوط في قضايانا كافة.

وأضاف قائد الثورة: أميركا تقول إن على إيران التخلي عن تخصيب اليورانيوم وهذا يعني التخلي عن هذا الإنجاز الكبير، مؤكدا ان إنجاز تخصيب اليورانيوم دفعت من أجله إيران أثماناً باهظة، ولن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم والشعب الإيراني سيصفع من يريدنا أن نتخلى عنه.

وأضاف الامام الخامنئي: في وضعنا الراهن لن تجد المحادثات مع أميركا نفعاً بكل تأكيد ولن تدفع أي ضرر عن البلاد بل ستترتب عليها الأضرار.

واشار الامام الخامنئي ان الطرف الأميركي حدّد مسبقاً نتيجة المحادثات وقال إنه يقبل بنتيجة محادثات تكون تعطيل وإغلاق مجال البرنامج النووي، مضيفا: أميركا تريد أن نتخلى عن البرنامج النووي.

واضاف قائد الثورة: يريدون يد إيران خالية بالكامل وعندما يستهدفونها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها وهذا ما يريدونه من المحادثات.

واكد سماحة الامام الخامنئي انه بالنسبة للاتفاق النووي قمنا بكافة التزاماتنا لكنهم لم يرفعوا العقوبات المفروضة على إيران، وان إجراء المفاوضات مع أميركا مع العلم بالتهديدات هو ضعف وتضييع لشرف الإيرانيين.

وشدد قائد الثورة انه لا يمكن إجراء محادثات مع الطرف الأميركي بالتجارب التي لدينا معه، مضيفا: التفاوض مع أميركا في الوقت الراهن لن يحقق أي منفعة لإيران ولن يدفع أي ضرر عنها، فأميركا تريد فرض إملاءاتها على إيران وهذا ليس تفاوضا.