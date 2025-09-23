النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۳مشاهدات
‍ پ

استشهاد 86 فلسطينيا في قصف صهيوني جديد على قطاع غزة

استمرت الفصائل الفلسطينية في تكبيد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خسائر بشرية ومادية، بتنفيذها عمليات نوعية وكمائن ضد جنوده وآلياته، في محاور الاشتباكات داخل قطاع غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية منذ 7 أكتوبر من العام قبل الماضي 2023.
رمز الخبر: ۷۱۹۱۶
تأريخ النشر: 23 September 2025

استشهاد 86 فلسطينيا في قصف صهيوني جديد على قطاع غزة

استمرت الفصائل الفلسطينية في تكبيد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خسائر بشرية ومادية، بتنفيذها عمليات نوعية وكمائن ضد جنوده وآلياته، في محاور الاشتباكات داخل قطاع غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية منذ 7 أكتوبر من العام قبل الماضي 2023.

وكان آخر الخسائر التي تكبدتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، إعلان «كتائب القسام» اليوم الاثنين، استهداف دبابة «ميركافا» تابعة لجيش الاحتلال بعبوة أرضية شديدة الانفجار عند محيط مسجد البراء في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

من جانبها، أعلنت وسائل إعلام تابعة للعدو، إصابة ضابط صهيوني بجروح خطيرة خلال اشتباك عن قرب مع عناصر من الفصائل الفلسطينية في مدينة غزة، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "إن ضابط قتالي من كتيبة شاكيد، في لواء جفعاتي، أٌصيب بجروح بالغة في الاشباك ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأمس الأول السبت، أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة جندي "إسرائيلي"، بجروح متوسطة، في عملية قنص فلسطينية على أطراف مدينة غزة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
استشهاد 86 فلسطينيا في قصف صهيوني جديد على قطاع غزة
بقائي: نبدأ العام الدراسي الجديد بذكرى الطلاب الذين استشهدوا في هجوم الكيان الصهيوني على إيران
الرئيس الإيراني قبيل مغادرته إلى نيويورك: سنعرض مواقفنا في الأمم المتحدة على أساس السلام والأمن
وزير الداخلية: شعب إيران يرد بقوة على أي اعتداء باتحادهم
الصحة الفلسطينية : ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 65,283
قائد الثورة يهنئي المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية لتتويجه ببطولة العالم
الرئیس بزشکیان للتلفزيون الصيني: إذا لم يتحد أنصار التعددية القطبية فإن الأحاديين سيتغلبون عليهم
وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى نيويورك