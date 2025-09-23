استشهاد 86 فلسطينيا في قصف صهيوني جديد على قطاع غزة

وكان آخر الخسائر التي تكبدتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، إعلان «كتائب القسام» اليوم الاثنين، استهداف دبابة «ميركافا» تابعة لجيش الاحتلال بعبوة أرضية شديدة الانفجار عند محيط مسجد البراء في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

من جانبها، أعلنت وسائل إعلام تابعة للعدو، إصابة ضابط صهيوني بجروح خطيرة خلال اشتباك عن قرب مع عناصر من الفصائل الفلسطينية في مدينة غزة، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "إن ضابط قتالي من كتيبة شاكيد، في لواء جفعاتي، أٌصيب بجروح بالغة في الاشباك ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأمس الأول السبت، أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة جندي "إسرائيلي"، بجروح متوسطة، في عملية قنص فلسطينية على أطراف مدينة غزة.