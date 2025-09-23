النص الأصلي
بقائي: نبدأ العام الدراسي الجديد بذكرى الطلاب الذين استشهدوا في هجوم الكيان الصهيوني على إيران

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي"، بدء العام الدراسي الجديد، و قال : نبدأ شهر مهر( الشهر الأول في فصل الخريف في التقويم الإيراني ) لهذا العام بذكرى الطلاب الـ34 الذين استشهدوا في هجوم الكيان الصهيوني على إيران؛ أطفال أبرياء مكانهم فارغ في دروس الرسم، طلاب كنا نتوقع حصولهم على الدرجات الممتازة في الدروس.
وكتب بقائي في رسالة تهئنة له اليوم الثلاثاء، على منصة "إكس" للتواصل الإجتماعي، بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد: اليوم هو اليوم الأول من شهر مهر الإيراني، وبالنسبة لنا نحن الإيرانيين، كل شيء يبدأ في الشهر.

وأضاف أننا نبدأ شهر "مهر" من هذا العام بذكرى 34 طالبا شهيدا في هجوم الكيان الصهيوني على إيران؛ أطفال أبرياء أصبح مكانهم في الصفوف و مختلف الدروس و منها درس الرسم فارغا .

و هنأ الطلاب، وخاصة طلاب الصف الأول الابتدائي ، ومعلميهم ببدء العام الدراسي، قائلا، نتمنى لهم جميعا عاما دراسيا مثمرا ومزدهرا.

و ختم بالقول، إيران العزيزة تحبكم، إن عيون آباء وأمهات هذا الوطن تتطلع إليكم .

