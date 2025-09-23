وزير الداخلية: شعب إيران يرد بقوة على أي اعتداء باتحادهم

أكد وزير الداخلية في رسالة بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس أن الشعب الإيراني، بغض النظر عن أي توجهات، أثبت دائماً أن اتحادهم يتيح لهم الرد على أي اعتداء بالقوة والاقتدار، ولن يخضعوا أبداً للهيمنة أو لغة القوة.

جاء في نص رسالة إسكندر مومني: "أسبوع الدفاع المقدس يذكّرنا بالتضحيات والفداء وصمود شعب إيران. هذا الأسبوع يشكل فرصة ثمينة لإحياء ذكرى الشهداء الأبرار، والجنود المجاهدين، والأسرى المحررين، والمرابطين الذين ضحوا بأنفسهم لضمان الأمن والعزة والاستقلال الوطني.

وقال: لم يكن الدفاع المقدس الذي دام ثماني سنوات مجرد حرب عسكرية، بل كان رمزاً للوحدة الوطنية وتجلياً للإيمان والإرادة الصلبة لأمة صمدت في وجه جميع القوى الاستكبارية العالمية، ومنعت سقوط أي شبر من أرض الوطن في أيدي الأعداء.

وأضاف: قد تكرر هذا الاتحاد والوحدة الوطنية بعد عدة عقود في دفاع مقدس الـ12 يوماً ضد اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا، مما اضطر الأعداء إلى التراجع. شعب إيران، بغض النظر عن أي توجهات، أثبت دائماً أن اتحاده يمكنه الرد على أي اعتداء بالقوة والاقتدار، ولن يخضع أبداً للجشع أو لغة القوة.

أتقدم بالتحية لروح إمام الشهداء وشهداء الدفاع المقدس، وأشكر صبر وثبات عائلاتهم، وكذلك الجنود المحاربين والمحررين والمرابطين. إن مواصلة درب الشهداء والاقتداء بمبادئهم واجبنا الرئيسي. ونأمل أن نتمكن، بالاعتماد على روح التضحية والمقاومة في فترة الدفاع المقدس، من إحراز خطوات كبيرة نحو استقلال البلاد وتقدمها وازدهارها."