قائد الثورة يهنئي المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية لتتويجه ببطولة العالم

قدّم قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي في رسالة له، تهانيه بتتويج المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الرومانية ببطولة العالم 2025 .
تأريخ النشر: 22 September 2025

وجاء في رسالة قائد الثورة الإسلامية اليوم الاحد: أهنئ شباب المصارعة الرومانية الأبطال. إرادتكم الصلبة وجهدكم الشاق، مع إخوانكم في المصارعة الحرة، قد أسعد الشعب وجعل البلد فخورا.

واضاف: أسأل الله تعالى أن يمنحكم الرفعة والانتصار، واقول للرياضي والمدرب والمدير احسنتم.

يذكر ان المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الرومانية توج ببطولة العالم بحصده 8 ميداليات؛ 4 ذهبية و 2 فضية و 2 برونزية.

وقبل ايام توج المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة ايضا ببطولة العالم بحصده 7 ميداليات؛ 2 ذهبية و 2 فضية و 3 برونزية.

