قائد الثورة يهنئي المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية لتتويجه ببطولة العالم

وجاء في رسالة قائد الثورة الإسلامية اليوم الاحد: أهنئ شباب المصارعة الرومانية الأبطال. إرادتكم الصلبة وجهدكم الشاق، مع إخوانكم في المصارعة الحرة، قد أسعد الشعب وجعل البلد فخورا.

واضاف: أسأل الله تعالى أن يمنحكم الرفعة والانتصار، واقول للرياضي والمدرب والمدير احسنتم.

يذكر ان المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الرومانية توج ببطولة العالم بحصده 8 ميداليات؛ 4 ذهبية و 2 فضية و 2 برونزية.

وقبل ايام توج المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة ايضا ببطولة العالم بحصده 7 ميداليات؛ 2 ذهبية و 2 فضية و 3 برونزية.