النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۴مشاهدات
‍ پ

وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى نيويورك

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي"، مساء اليوم الاحد، أن وزیر الخارجیة "عباس عراقجي" توجه إلى نيویورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
رمز الخبر: ۷۱۹۰۹
تأريخ النشر: 22 September 2025

وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى نيويورك

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي"، مساء اليوم الاحد، أن وزیر الخارجیة "عباس عراقجي" توجه إلى نيویورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفادت "وكالات أنباء" نقلا عن "بقائي"، أن عراقجي يراس في زيارته الى نيويورك وفدا دبلوماسيا للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة بالأمم المتحدة.

وعلى امتداد هذه الزيارة، سيرافق وزير الخارجية الرئيس بزشكيان في اجتماعات الجمعية العامة الاممية، كما سيحضر لقاءات عديدة ترتبط بالقضايا المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة، حيث سيعرض المواقف والرؤى المختلفة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما تتضمن هذه الزيارة الدبلوماسية، اجراء مباحثات (بين عراقجي) ونظرائه للتشاور حول قضايا ثنائية وإقليمية ودولية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
الصحة الفلسطينية : ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 65,283
قائد الثورة يهنئي المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية لتتويجه ببطولة العالم
الرئیس بزشکیان للتلفزيون الصيني: إذا لم يتحد أنصار التعددية القطبية فإن الأحاديين سيتغلبون عليهم
وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى نيويورك