ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 65208 شهيداً

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، انه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، 34 شهيدًا (منهم 3 شهداء انتشال)، و200 إصابة جديدة.

وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبهذا التطور، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 65,208 شهداء و166,271 إصابة؛ منذ السابع من أكتوبر 2023، وفقًا للوزارة.

ومنذ 18 آذار/مارس 2025 حتى اليوم، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات من جراء حرب الابادة الصهيونية، 12,653 شهيدًا و54,230 إصابة، بحسب التقرير.

وضمن "شهداء لقمة العيش"، صرحت وزارة الصحية الفلسطينية في قطاع غزة، أن عدد من وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4 شهداء و18 إصابة، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا لقمة العيش إلى إلى 2,518 شهيدًا وأكثر من 18,449 إصابة.

كما سُجلت حالتا وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد إلى 442، منهم 147 طفلًا؛ ومنذ إعلان IPC المجاعة في غزة، تم تسجيل 164 حالة وفاة، من بينهم 32 طفلًا.