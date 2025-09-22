الشيخ عيسى قاسم : غزّة في محنة ساحقة وحكومات عربيّة وإسلاميّة تشاطر الأعداء الجريمة

وكتب آية الله قاسم في تدوينته التي نشرها عبر منصة "إكس" : ان غزّة في محنةٍ خانقةٍ ساحقة، والأمّة العربيّة والإسلاميّة تواجهان معركة دائمة ضارية على يد الطغيان الصهيوني واليهودي والأميركي الغاشم المتغطرس.

ولفت هذا المرجع الديني الى، أن "حكومات لدولٍ عربيّة وإسلاميّة تشاطر الأعداء الجريمة، وتمدّها بالإمكانات الهائلة، وتقاوم المقاومين في شعوبها، وتناهض الإسلام أشدّ مناهضة على أراضيه.. والله هو الغالب وهو مبير الظالمين، [وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُون].