الشيخ عيسى قاسم : غزّة في محنة ساحقة وحكومات عربيّة وإسلاميّة تشاطر الأعداء الجريمة

بعث المرجع الديني البحريني "آية الله الشيخ عيسى قاسم"، رسالة حذر فيها من الوضع الكارثي في قطاع غزة، واتهم بعض الحكومات العربية والإسلامية بالتواطؤ مع أعداء الشعب الفلسطيني والعداء العلني لتيار المقاومة.
تأريخ النشر: 21 September 2025

وكتب آية الله قاسم في تدوينته التي نشرها عبر منصة "إكس" : ان غزّة في محنةٍ خانقةٍ ساحقة، والأمّة العربيّة والإسلاميّة تواجهان معركة دائمة ضارية على يد الطغيان الصهيوني واليهودي والأميركي الغاشم المتغطرس.

ولفت هذا المرجع الديني الى، أن "حكومات لدولٍ عربيّة وإسلاميّة تشاطر الأعداء الجريمة، وتمدّها بالإمكانات الهائلة، وتقاوم المقاومين في شعوبها، وتناهض الإسلام أشدّ مناهضة على أراضيه.. والله هو الغالب وهو مبير الظالمين، [وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُون].

