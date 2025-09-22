النص الأصلي
ممثل اتحاد المحامين العرب في أسطول "الصمود العالمي" يشير إلى أنّ المجتمع الدولي مسؤول عن حماية الأسطول، والأمم المتحدة تتحمل تبعات أي اعتداء عليه وسط دعم شعبي عالمي واسع.
تأريخ النشر: 21 September 2025

ممثل اتحاد المحامين العرب: حماية "أسطول الصمود" مسؤولية المجتمع الدولي

أكد ممثل اتحاد المحامين العرب في أسطول "الصمود العالمي"، عبد الحق بنقادي، أنّ "مسؤولية المجتمع الدولي تكمن في حماية الأسطول الذي يقوم بمهمة إنسانية".

وقال ممثل اتحاد المحامين العرب في أسطول الصمود العالمي عبد الحق بنقادى لـ الميادين: مسؤولية المجتمع الدولي حماية الأسطول العالمي.. ونحمل الأمم المتحدة مسؤولية أي تعرض للأسطول الذي يقوم بمهمة إنسانية.

وفي حديث إلى الميادين، أشار بنقادي إلى أنّ المجتمع الدولي اتخذ قراراً بفتح معابر إنسانية إلى غزة، "لكنّه لم ينفذه حتى الآن"، محمّلاً الأمم المتحدة المسؤولية عن أي تعرض قد يواجهه الأسطول.

المحامي بنقادي نوّه بوجود "حالة شعبية فريدة لدى شعوب العالم في دعم وإسناد الأسطول، ومدّ المشاركين فيه بكل ما يحتاجونه"، مؤكداً أنّ "ما يشهده الأسطول من دعم منقطع النظير يعكس تحقق أهدافه".

