ممثل اتحاد المحامين العرب: حماية "أسطول الصمود" مسؤولية المجتمع الدولي

وقال ممثل اتحاد المحامين العرب في أسطول الصمود العالمي عبد الحق بنقادى لـ الميادين: مسؤولية المجتمع الدولي حماية الأسطول العالمي.. ونحمل الأمم المتحدة مسؤولية أي تعرض للأسطول الذي يقوم بمهمة إنسانية.

المحامي بنقادي نوّه بوجود "حالة شعبية فريدة لدى شعوب العالم في دعم وإسناد الأسطول، ومدّ المشاركين فيه بكل ما يحتاجونه"، مؤكداً أنّ "ما يشهده الأسطول من دعم منقطع النظير يعكس تحقق أهدافه".