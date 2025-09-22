رئيس الجمهورية : الأعداء يعجزون عن إيقاف مسيرتنا

أكد رئيس الجمهورية "مسعود بزشکیان"، وفي معرض تعليقه على القرار الذي اتخذه مجلس الامن الدولي امس الجمعة، أكد بأن هذا القرار لن يثني إيران عن مسارها؛ مشددا على، أن "ثقتنا بإمكانية تجاوز العراقيل كبيرة، وأن أعداء هذا الوطن لن يستطيعوا إيقاف مسيرتنا".

قال الرئيس "بزشكيان" في كلمته اليوم السبت خلال مراسم تكريم الفائزين بميداليات الأولمبيادات العلمية العالمية للعام 2025، أنه يفخر بوجود هؤلاء الشباب من ابناء الوطن الذين برهنوا على حضورهم الحازم في الأوساط العالمية، والدفاع عن تطلعات إيران ورفع رايتها عاليا؛ واكد بأن الثروة الحقيقية للبلاد ليست في النفط أو الغاز أو الذهب، بل في جهود هؤلاء الشباب النخبويين والمبدعين.

وأضاف رئيس الجمهورية : لقد واجهنا مرارا محاولات لتعطيل مسيرتنا، لكن العقول والابتكارات قادرة دائما إما على إيجاد الطريق أو صناعته؛ مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من إصلاح النظام التعليمي في البلاد هو إعداد أجيال متمكنة وقادرة على مواجهة التحديات دون تردد

ولفت بزشكيان الى انه، "لا شيء يمكن أن يقف في وجه اصحاب العزيمة والإرادة على التقدم"؛ مشددا على، ان "الشعب الإيراني لن يخضع أبدا لمآرب الأعداء ولن ينحني أمام ضغوطهم".

وأشار الرئيس الايراني إلى أنه خصص معظم وقته، منذ تولي الحكم في البلاد، لموضوع إصلاح النظام التعليمي؛ وقال : كان همي الرئيسي على مدى ما يقرب عام، هو توفير بيئة مناسبة لتحديد وتنمية وتفعيل إمكانيات الجيل الواعد والشباب النخبة في البلاد، حتى نتمكن بالاعتماد عليهم من حل المشكلات والمعضلات وبناء المستقبل.

ونوه الى، أن "العدو قد ينجح في قصف إنجازاتنا العلمية، لكن متخصصينا وعلماءنا هم من بنوا هذه المنشآت، وهم ركائز ازدهار هذه الثروة وليس ما بنوه وأنتجوه".

وختم الرئيس "بزشكيان" تصريحاته بالتأكيد على، أن "إيران تستند الى طاقات شبابها النخبة في بناء مستقبل البلاد؛ مضيفا : أنتم قادرون على جعل إيران مزدهرة وقيادتها نحو قمة التقدم.. يجب ألا نسمح لكيان مزيف وإجرامي أن يفرض إرادته بالقوة في المنطقة، فإيران بتكاتفكم تستطيع أن تحقق الرقي والعدالة والإنصاف".

وقد جرى خلال هذا الحفل بحضور رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم، تكريم 38 من الفائزين بميداليات الأولمبيادات العالمية من ابناء الشعب الايراني في مجالات الاقتصاد، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، علوم الأرض، الفيزياء، الحاسوب، الفلك، الفيزياء الفلكية والذكاء الاصطناعي.