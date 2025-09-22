أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإیراني بيانا أعلن فيه أن مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنظر إلی الإجراءات غير المدروسة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث بشأن القضية النووية الإيرانية، رغم تعاون وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة وتقديم خطط لحل القضية سيتم تعليقه.

المجلس الأعلى للأمن القومي: سيتم تعليق التعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

وعقد المجلس الأعلى للأمن القومي اجتماعا برئاسة الرئيس "بزشکیان وجرى خلال الاجتماع بحث وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة ومغامرات الكيان الصهيوني.

وتم التأكيد في هذا الاجتماع، أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الظروف الراهنة ستكون زيادة التعاون لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

كما جرى تحليل تصرفات بعض الدول على الساحة الدولية في مجالي العمليات العسكرية والعقوبات.

وتمت مناقشة ومراجعة الإجراءات غير المدروسة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث بشأن القضية النووية الإيرانية.

وأعلن أن مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم تعليقه عملیا بسبب إجراءات الدول الأوروبية، رغم تعاون وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة وتقديم خطط لحل القضية.

وتم تكليف وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمواصلة مشاوراتها في إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي لحماية المصالح الوطنية للبلاد.

كما تم الإشادة بالخطوة الحکیمة التي اتخذتها السلطة القضائية في العفو عن السجناء، مما يساهم في تعزيز التضامن الوطني.