اللواء موسوي: تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للقوات المسلحة غير قابل للتأجيل

أكّد رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء عبدالرحيم موسوي، خلال زيارته إلى مقر تكتيكي للقوة البرية للحرس الثوري، أنّ الجاهزية الدفاعية والقتالية للقوات المسلحة وصلت إلى مستوى يردع الأعداء عن ارتكاب أخطاء حسابية، ومنها التفكير في شن عدوان متجدّد على البلاد.

وأضاف أنّ تقوية القدرات الدفاعية والهجومية والقتالية للقوة البرية للحرس أمراً حيوياً، مشدّداً على ضرورة الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة والفريدة لقوة «البسيج» الشعبية لرفع قدرات الردع واتساع نطاق عمل القوات المسلحة، وهو أمر يجب أن يكون على جدول الأعمال اليومي أكثر من أي وقت مضى.

واختتم بالقول إنّ استراتيجيات القوات المسلحة ستضمن أمنًا مستدامًا وقوة دفاعية رادعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة أي عدوان.