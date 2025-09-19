عراقجي: ایران تعتبر الدبلوماسية السبيل الوحيد لحل القضايا الدولية

قال وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما اعتبرت الدبلوماسية السبيل الوحيد لحل القضايا الدولية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.

وقال "عباس عراقجي" في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي "جان نويل بارو" مساء أمس الثلاثاء : إن تفعيل الدول الأوروبية لآلية "سناب باك" في مجلس الأمن، يفتقر إلى أي شرعية سياسية أو قانونية، وهو خطوة تهدف إلى تصعید التوتر والأزمة.

وأكد "عراقجي" الطبيعة السلمية للبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار إلى الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما اعتبرت الدبلوماسية السبيل الوحيد لحل القضايا الدولية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني وهي مستعدة لأي حل عادل ومتوازن يضمن المنافع المتبادلة.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الفرنسي خلال هذا الاتصال الهاتفي، عن قلقه إزاء تصاعد التوترات، وأكد أهمية الحفاظ على أجواء الحوار والتفاوض وضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية، بما في ذلك القضايا القنصلية بين البلدين، وأكدا ضرورة مواصلة الاتصالات والمشاورات الثنائية.