ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 251 منذ بدء العدوان على غزة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (251) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك عقب استهداف 3 صحفيين.

وقال الإعلام الحكومي، في تصريح صحفي يوم الإثنين، “ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 251 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد الكويفي الذي يعمل في وكالة شهاب للأنباء، والصحفي أيمن هنية الذي يعمل مصوراً ومهندساً للبث في وكالة المنارة للإعلام، والصحفية إيمان الزاملي التي تعمل صحفية في شبكة فلسطين نيوز”.

ودان المكتب استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل المكتب ، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل: المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا "نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية".

وطالب المكتب، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالب بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.