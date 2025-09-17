الرئيس الايراني: السعودية قادرة على لعب دور هام في وحدة الدول الإسلامية

أكد الرئيس بزشكيان: إذا اتحدت الدول الإسلامية، فلن يجرؤ الكيان الصهيوني على مهاجمة أي دولة إسلامية وغزوها. ويمكن للسعودية أن تلعب دوراً هاماً في وحدة الدول الإسلامية.

واصل الرئيس مسعود بزشكيان لقاءاته على هامش القمة الطارئة لرؤساء الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية في الدوحة، قطر، خلال لقائه ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، معرباً عن ارتياحه للعلاقات المتنامية بينهما، قائلاً: "إن تعميق وتعزيز التعاون بين إيران والمملكة العربية السعودية سيضمن مصالح البلدين، وكذلك مصالح الشعوب والدول الإسلامية في المنطقة. والجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتوسيع التعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع المملكة العربية السعودية".

وتابع الرئيس حديثه قائلاً إن مسؤولية الدول الإسلامية الكبرى، بما فيها السعودية، في ظل الوضع الراهن جسيمة، مضيفاً: إذا اتحدت الدول الإسلامية، فلن يجرؤ الكيان الصهيوني على مهاجمة أي دولة إسلامية وغزوها. ويمكن للسعودية أن تلعب دوراً هاماً في مسيرة وحدة الدول الإسلامية.

كما أعرب ولي العهد السعودي عن ارتياحه لهذا اللقاء، وسعادته بتنامي العلاقات بين الدول الإسلامية الكبرى كإيران والسعودية وتركيا، وقال: يجب على الدول الإسلامية أن تصبح أكثر قدرة على المدى البعيد، حتى تتمكن من الدفاع عن استقلالها وكرامتها وكرامة الدول الأخرى في العالم الإسلامي بشكل أكثر فعالية، ومنع اعتداءات الكيان الصهيوني وتجاوزاته.

وأكد محمد بن سلمان على ضرورة تعاون الدول الإسلامية أيضاً لمعالجة الوضع في فلسطين وغزة على المدى القريب، قائلاً: منطقتنا تمر بوضع خاص، وتعزيز التعاون والوحدة بيننا وبينكم وبين الدول الإسلامية الأخرى ليس خياراً، بل ضرورة حتمية.