ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 64871 منذ بدء العدوان "الإسرائيلي"

وقااوضحت الوزارة في بيانها الصحفي اليوم، "إنّ 68 شهيدا و346 إصابة، وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية".

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبحسب هذا البيان، فقد بلغ عدد من وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الساعات الماضية من شهداء المساعدات 10 شهداء و18 إصابة، ليرتفع إجمالي عدد شهداء لقمة العيش ممن وصلوا للمستشفيات إلى 2,494 شهيدا وأكثر من 18,135 إصابة.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، وفاتين نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد إلى 422 منهم 145 طفلا.