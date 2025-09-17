النص الأصلي
رئيس الجمهورية يصل إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع طارئ للقادة المسلمين والعرب

وصل رئيس الجمهورية إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة من أمير قطر، بهدف حضور وإلقاء كلمة في الاجتماع الطارئ لرؤساء الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية.
تأريخ النشر: 15 September 2025

رئيس الجمهورية يصل إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع طارئ للقادة المسلمين والعرب

وصل مسعود بزشكيان إلى الدوحة ظهر اليوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر 2025، لتوضيح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه التطورات الأخيرة، مؤكداً قبل مغادرته طهران على ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك الدول الإسلامية لمواجهة جرائم الكيان الإسرائيلي، داعياً إلى قطع العلاقات مع هذا الكيان.

وسيشارك الرئيس في اجتماع يوم واحد، حيث سيلقي كلمة أمام قادة منظمة التعاون الإسلامي ويعلن موقف إيران الرسمي تجاه الأعمال العدوانية والجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي. كما سيلتقي خلال زيارته بعض القادة والمسؤولين المشاركين في الاجتماع لإجراء مباحثات ثنائية.

يُذكر أنّ الطائرات الإسرائيلية قصفت مساء الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري الأراضي القطرية، مستهدفةً مقر اجتماع الهيئة القيادية لحركة حماس برئاسة خليل الحية في منطقة كتارا بالعاصمة الدوحة.

وفي هذا السياق، انعقد أمس الأحد اجتماع وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي في الدوحة، بمشاركة وزير الخارجية الإيراني، لمناقشة الاعتداء العسكري الإسرائيلي على قطر، وكان هذا الاجتماع تمهيداً لاجتماع القمة الإسلامية-العربية الذي يشارك فيه اليوم رئيس الجمهورية.

وكانت إيران قد أدانت بشدة هذا الاعتداء، مؤكدًة على ضرورة التصدي للمغامرات العدوانية للكيان الإسرائيلي في المنطقة.

