برلماني لبناني : نزع سلاح المقاومة يعني تنفيذ المشروع الصهيوني التوسّعي

قال العضو في كتلة الوفاء للمقاومة للبرلمان اللبناني "حسن عز الدين" اليوم السبت : إن نزع سلاح المقاومة يعني اجتياحا بريا ضمن المشروع الصهيوني التوسّعي كما حصل في سورية.

وأكّد النائب عز الدين على، أنّ "السلاح الذي تمتلكه المقاومة هو قوة للبنان وللدولة"؛ مستدلًا بأنّ "الجيش اللبناني استفاد منه عام 2017 في مواجهة الجماعات التكفيرية التي شكّلت، ولا تزال، تهديدًا وجوديًا وهي الوجه الآخر للعدو الصهيوني".

وأضاف هذا البرلماني اللبناني، في تصريح له اليوم السبت، أنّ "الحديث عن نزع السلاح هو محاولة خطيرة لنزع قدرة لبنان على الدفاع عن نفسه، لأنّ المعادلة واضحة : نزع السلاح يعني اجتياحًا برّيًا جديدًا ضمن إطار المشروع الصهيوني التوسّعي كما حصل في سورية".

وأشار عز الدين إلى، أنّ "هذا السلاح ليس أمانة لدى قيادة حزب الله أو كوادره فحسب، بل أصبح أمانة في أعناق أغلب الشعب اللبناني الذي يرفض تسليمه لأنّه يشكّل الضمانة الوحيدة للحفاظ على لبنان ووحدته وسيادته".