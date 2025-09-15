الكيان الصهيوني يقر بتلقي أضرار جسيمة من جراء الصواريخ الايرانية

وكشف رئيس المجلس العلمي لـ"معهد وايزمان" الصهيوني للأبحاث أن الصاروخين اللذين اطلقتهما إيران على "معهد وايزمان" أحدثا ضررًا هائلًا بالمال والمواد وبنتائج تجارب لا يمكننا إعادتها.

وأضاف : لقد بلغ حجم الدمار في المعهد 50 مختبرًا، والكثير من المال والتجهيزات والطلاب ليس لديهم ما يفعلونه.

وتابع رئيس المجلس العلمي لـ"معهد وايزمان" الصهيوني للأبحاث : نحن نتعرّض لمقاطعة من مؤسسات وجامعات دولية ترفض العمل والتعامل معنا في المجال العلمي والأكاديمي.