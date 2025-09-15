النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۲مشاهدات
‍ پ

الكيان الصهيوني يقر بتلقي أضرار جسيمة من جراء الصواريخ الايرانية

أقر رئيس المجلس العلمي في معهد "وايزمان" للأبحاث التابع للكيان الصهيوني، أن 50 مختبراً في هذا المعهد تعرّضت لأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها، نتيجة لإصابتها بصاروخين أطلقتهما إيران خلال حرب الـ 12 يوما الأخيرة.
رمز الخبر: ۷۱۸۷۶
تأريخ النشر: 14 September 2025

الكيان الصهيوني يقر بتلقي أضرار جسيمة من جراء الصواريخ الايرانية

أقر رئيس المجلس العلمي في معهد "وايزمان" للأبحاث التابع للكيان الصهيوني، أن 50 مختبراً في هذا المعهد تعرّضت لأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها، نتيجة لإصابتها بصاروخين أطلقتهما إيران خلال حرب الـ 12 يوما الأخيرة.

وكشف رئيس المجلس العلمي لـ"معهد وايزمان" الصهيوني للأبحاث أن الصاروخين اللذين اطلقتهما إيران على "معهد وايزمان" أحدثا ضررًا هائلًا بالمال والمواد وبنتائج تجارب لا يمكننا إعادتها.

وأضاف : لقد بلغ حجم الدمار في المعهد 50 مختبرًا، والكثير من المال والتجهيزات والطلاب ليس لديهم ما يفعلونه.

وتابع رئيس المجلس العلمي لـ"معهد وايزمان" الصهيوني للأبحاث : نحن نتعرّض لمقاطعة من مؤسسات وجامعات دولية ترفض العمل والتعامل معنا في المجال العلمي والأكاديمي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
برلماني لبناني : نزع سلاح المقاومة يعني تنفيذ المشروع الصهيوني التوسّعي
عراقجي: الترويكا الأوروبية لا تملك أي حق قانوني أو سياسي أو أخلاقي لتفعيل آلية الزناد
الكيان الصهيوني يقر بتلقي أضرار جسيمة من جراء الصواريخ الايرانية
المجلس الأعلى للأمن القومي يصادق على الاتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ما وراء تدمير إسرائيل أبراج مدينة غزة وهل أغلقت أبواب التفاوض؟